JEDNO JUČE, DANAS DRUGO! BIRODI udario na Vučića: Tvrde da je "prošlost" i "gotov", a sada traže da povuče svoje ime sa izbornih lista SNS (FOTO)
BIRO za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićtreba da povuče svoje ime sa izbornih lista Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju.
I sve ovo ne bi bilo zanimljivo da pojedine opozicione grupe, a pogotovo blokaderi, već godinu dana tvrde da je Vučić "nenadležan", "politička prošlost", "gotov" i slično, a sada kad su došli prvi izbori pokazuju nezadovoljstvo zbog toga što se njegovo ime nalazi na izbornim listama.
Kritičari ističu da upravo ta reakcija pokazuje političku kontradikciju — dok s jedne strane umanjuju njegov značaj, s druge priznaju da Vučićevo ime i dalje ima snažan uticaj među biračima.
Deluje da BIRODI strahuje da će predstojeći lokalni izbori poslužiti kao pokazatelj stvarne političke snage SNS-a i ličnog autoriteta Aleksandra Vučića na terenu.
Kurir.rs