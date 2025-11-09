Slušaj vest

BIRO za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićtreba da povuče svoje ime sa izbornih lista Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju.

I sve ovo ne bi bilo zanimljivo da pojedine opozicione grupe, a pogotovo blokaderi, već godinu dana tvrde da je Vučić "nenadležan", "politička prošlost", "gotov" i slično, a sada kad su došli prvi izbori pokazuju nezadovoljstvo zbog toga što se njegovo ime nalazi na izbornim listama.

Birodi Foto: Printscreen

Kritičari ističu da upravo ta reakcija pokazuje političku kontradikciju — dok s jedne strane umanjuju njegov značaj, s druge priznaju da Vučićevo ime i dalje ima snažan uticaj među biračima.

Deluje da BIRODI strahuje da će predstojeći lokalni izbori poslužiti kao pokazatelj stvarne političke snage SNS-a i ličnog autoriteta Aleksandra Vučića na terenu.