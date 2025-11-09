Slušaj vest

Aljbin Kurti izgubio je izbore u Prištini, Đakovici, Vrtini i u Kačaniku.

Kako se navodi, nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je sa 56%:44% u Đakovici.

Drugi krug za izbora gradonačelnika KiM Foto: Printsreen

U Prištini, njegov kandidat Hajrula Ceku izgubio je u drugom krugu. 

Kandidat Demokratskog saveza Kosova za gradonačelnika Prištine Perparim Rama proglasio je pobedu.

Kurti, koji je lider Pokreta Samoopredeljenje stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta. Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori.

