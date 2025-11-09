Kako se navodi, nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je sa 56%:44% u Đakovici.

Kurti, koji je lider Pokreta Samoopredeljenje stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta. Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori.