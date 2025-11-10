Slušaj vest

Uglješi Mrdiću, koji štrajkuje glađu već 11 dana, tokom jučerašnjeg dana je pozlilo, ali je odbio lekarsku pomoć. Danas ga je posetila ekipa Kurir televizije unutar šatora gde Mrdić nastavlja svoju borbu, pa je za jutarnji program Kurir televizije rekao da nije čovek koji kuka, ali da se situacija pogoršala.

- Loša je situacija, nisam čovek koji voli da kuka, ali sve je gore i gore. Idemo dalje u štrajk, pa do ispunjenja zahteva. Proteklih dana je zaista teško, a biva sve teže i teže - započeo je Mrdić.

Mrdić je gledaocima Kurir televizije otkrio šta su mu rekli lekari i zašto je odbio njihovu pomoć.

Mrdić ekskluzivno za Kurir nakon noći kada mu je pozlilo: Nastavljam dalje, za ovo se vredi boriti Izvor: Kurir televizija

- Sinoć kada su došli, preporučili su da me odvedu u bolnicu i priključe na infuziju. Odbio sam i potpisao sam šta su tražili, a ja sam se vratio u šator da nastavim sa ratnim veteranima da štrajkujem glađu.

"Teško idem do toaleta, budim se od bolova i hladnoće"

Mrdić je rekao da teško odlazi i do toaleta, odnosno da ne može tamo bez pomoći ratnih veterana. Opisao je i kako izgledaju njegovi dani pod šatorom:

- Budio sam se nekoliko puta od bolova ili hladnoće, pokušao sam sinoć da zaspim, ali nisam uspeo. Poštujem apel predsednika Vučića da prestanem, ali ja sam na svoju ruku odlučio da idem dalje, sve dok se ne ispune zahtevi. Videćemo koliko ću izdržati, Srbija je željna istine i pravde. Ovo radim zbog istine i pravde oko pada nadstrešnice u Novom Sadu. Srbija je najveća svetinja za koju se vredi boriti - kaže Mrdić za Kurir televiziju.

Kurir.rs

