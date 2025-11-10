"BUDIM SE OD BOLOVA I HLADNOĆE" Mrdić ekskluzivno za Kurir nakon što mu je pozlilo: "Nastavljam dalje da štrajkujem glađu, za ovo se vredi boriti"
Uglješi Mrdiću, koji štrajkuje glađu već 11 dana, tokom jučerašnjeg dana je pozlilo, ali je odbio lekarsku pomoć. Danas ga je posetila ekipa Kurir televizije unutar šatora gde Mrdić nastavlja svoju borbu, pa je za jutarnji program Kurir televizije rekao da nije čovek koji kuka, ali da se situacija pogoršala.
- Loša je situacija, nisam čovek koji voli da kuka, ali sve je gore i gore. Idemo dalje u štrajk, pa do ispunjenja zahteva. Proteklih dana je zaista teško, a biva sve teže i teže - započeo je Mrdić.
Mrdić je gledaocima Kurir televizije otkrio šta su mu rekli lekari i zašto je odbio njihovu pomoć.
- Sinoć kada su došli, preporučili su da me odvedu u bolnicu i priključe na infuziju. Odbio sam i potpisao sam šta su tražili, a ja sam se vratio u šator da nastavim sa ratnim veteranima da štrajkujem glađu.
"Teško idem do toaleta, budim se od bolova i hladnoće"
Mrdić je rekao da teško odlazi i do toaleta, odnosno da ne može tamo bez pomoći ratnih veterana. Opisao je i kako izgledaju njegovi dani pod šatorom:
- Budio sam se nekoliko puta od bolova ili hladnoće, pokušao sam sinoć da zaspim, ali nisam uspeo. Poštujem apel predsednika Vučića da prestanem, ali ja sam na svoju ruku odlučio da idem dalje, sve dok se ne ispune zahtevi. Videćemo koliko ću izdržati, Srbija je željna istine i pravde. Ovo radim zbog istine i pravde oko pada nadstrešnice u Novom Sadu. Srbija je najveća svetinja za koju se vredi boriti - kaže Mrdić za Kurir televiziju.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
UGLJEŠA MRDIĆ: