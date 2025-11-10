Nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar Uroš Piper istakao je da nije čudno što blokaderi planiraju da održe skup 29. novembra.
ZAVELI BI TEROR, KAO I BROZ 1945. GODINE: Piper o planovima blokadera da održe skup 29. novembra
- Zašto se čuditi što blokaderi hoće da organizuju skup 29. novembra!
1. Podržavaju jednoumlje - poput Broza i komunista kojima je to bio praznik.
2. Otvarali bi logore (zahtev šefa Nova S Gebelsieva) - poput Broza koji je imao Goli otok.
3. Tukli bi po ulicama i jahali ljude - viđeno 1945. kada su crveni preuzeli vlast i mučili i ubijali svoje političke neistomišljenike.
4. Zabranjivali bi političke stranke - i Broz je 1945. ukinuo višepartijski sistem.
5. Zaveli bi blokaderski teror - kao što je Broz uveo crveni teror 1945. godine - napisao je Piper na društvenoj mreži X.
Dan Republike je bio državni praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) koji se od 1944. do 2002. proslavljao 29. novembra.
