- Zašto se čuditi što blokaderi hoće da organizuju skup 29. novembra!

1. Podržavaju jednoumlje - poput Broza i komunista kojima je to bio praznik.

2. Otvarali bi logore (zahtev šefa Nova S Gebelsieva) - poput Broza koji je imao Goli otok.

3. Tukli bi po ulicama i jahali ljude - viđeno 1945. kada su crveni preuzeli vlast i mučili i ubijali svoje političke neistomišljenike.

4. Zabranjivali bi političke stranke - i Broz je 1945. ukinuo višepartijski sistem.

5. Zaveli bi blokaderski teror - kao što je Broz uveo crveni teror 1945. godine - napisao je Piper na društvenoj mreži X.

Dan Republike je bio državni praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) koji se od 1944. do 2002. proslavljao 29. novembra.

