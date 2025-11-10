Slušaj vest

Izbor članova Saveta REM-a, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, uvršten je u sredu po hitnom postupku na dnevni red sednice kao deveta tačka.

Današnja sednica počela je u 10 časova raspravom o kandidatima za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Predstavnik predlagača, poslanica Nataša Jovanović izrazila je uverenje da će Srbija imati izuzetno kvalitetan Savet REM-a i da su na Odboru za kulturu i informisanje kandidati, iznoseći svoje biografije, uverili sve da su u pitanju kvalitetna rešenja.

"Kada pogledate biografije svih ovih ljudi, bilo ih je 49, a došli smo do 18 kandidata, svako u svojoj oblasti ima veoma značajnu, zapaženu biografiju, i kandidati koji su ušli na listu, a i ovi drugi koji nisu ušli, jer su se njihovi predlagači opredelili za druge. Ovi ljudi, svojim integritetom i svojim zaista blistavim biografijama, garantuju ko god od njih da bude izabran, da mogu sa punim kapacitetom da odlučuju o onome što je u nadležnosti REM-a", rekla je Jovanovićeva na sednici tokom rasprave.

Ko su kandidati

Prema konačnoj listi usaglašenih kandidata za članove Saveta REM-a, kandidati nezavisnih institucija su Stevica Smederevac i Gordana Predić, kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković i Mevlud Dudić, a kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez.

Kandidati udruženja za zaštitu dece su Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković, kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

Poslanici su prethodno usvojili osam zakona, od kojih su najvažniji, Zakon o jedinstvenom biračkom spisku i Leks specijalis o zgradi Generalištaba Vojske Srbije, kao i Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Takođe, usvojene su i izmene i dopune Zakona o radnom vremenu u drumskom prevozu i tahografima, izmene i dopune Zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda i tri međudržavna sporazuma.

Reč je Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

Sednica Skupštine je počela u utorak.

Srbija je bez Saveta REM-a već godinu dana pošto je prethodnom sazivu, po donošenju izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima, mandat istekao 4. novembra 2024. godine