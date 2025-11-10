Slušaj vest

- Zabrinut sam za zdravlje Dijane Hrke i Uglješe Mrdića. Zabrinut sam i zbog toga što spavaju u šatorima i zbog neuzimanja hrane. Raspitao se malo kod lekara zbog nedostatka kalijuma. Elektroliti su nešto manji problem, šta god to značilo. Zabrinut sam za zdravlje svakog od njih. Jutros sam telefonom razgovarao sa svakim od njih. I sa gospođom Hrkom, i sa gospodinom Mrdićem. Zamolio sam ih, da zaustave štrajk glađu, da ne naškode sebi, da ima vremena za svaku vrstu političke borbe. Zamolio sam gospođu Hrku da razmisli, jer želim da razgovaram sa njom i da je primim ovde u predsedništvu. Rekao sam isto i svom saborcu i prijatelju Uglješi Mrdiću. On se nalazi u posebno lošem stanju u šta sam mogao i jutros da se uverim - istakao je predsednik.

- Zamolio sam ih da još jedanput razmisle, jel svi oni, koji i jednom i drugom pružaju podršku, razumem i to, ljudi žele da kažu: Mi shvatamo vaše zahteve i vašu bol, razumemo to što radite. Ali na kraju cenu plaćaju njih dvoje. I moja molba za njih dvoje je da urade ono što je dobro i za njih, i za naše društvo, i za našu zemlju.

- Da sebe sačuvaju, i nadam se da ću moći dalje da nastavim razgovore sa njima. Ali ih molim da što je moguće pre prekinu štrajk glađu.To je od ogromnog interesa za njih i to je nada za svakoga od nas. Jer niko od nas ne može biti miran sve dok je njihovo zdravlje ugroženo - rekao je predsednik u video poruci.

Predsednik je oboje još jednom zamolio da sa štrajkom prekinu, i da krenemo da razgovaramo.

