Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura učestvovaće na dvodnevnoj konferenciji u Kišinjevu koja se bavi unapređenjem uloge žena u bezbednosti i miru u narednih 25 godina, pod nazivom "Nema više propuštenih prilika".

Konferenciju organizuje moldavsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, a svečano će je otvoriti predsednica Moldavije Maja Sandu i evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Macura će učestvovati na panelu koji će uslediti odmah nakon svečanog otvaranja, a koji se bavi ulogom žena u bezbednosti i miru sa osvratom na 25.godišnjicu od usvajanja rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - prekretničke obaveze kojom se priznaje vitalna uloga žena u sprečavanju i rešavanju sukoba, mirovnim pregovorima, postkonfliktnoj obnovi i konsolidaciji bezbednosti.

Ocenjeno je da je tokom četvrt veka postignut značajan napredak i da su žene sve više zastupljene u mirovnim misijama, strukturama nacionalne bezbednosti i procesima donošenja odluka, ali se istovremeno upozorava da sprovođenje Rezolucije ostaje neujednačeno, često fragmentirano i podložno neuspesima.

Ovaj panel neće samo razmotriti ova dostignuća, već, što je još važnije, podstaći otvorenu diskusiju o stalnim izazovima i stvarnom potencijalu za transformativne promene.

Konferencija u glavnom gradu Moldavije istaći će ključnu ulogu žena u bezbednosti i srodnim sektorima i nastojaće da unapredi dijalog o ženskom liderstvu, osnaživanju i učešću u naporima za mir i bezbednost.

Takođe, razgovaraće se i o uspostavljanju održivih mehanizama za učešće i prepoznavanje suštinskog doprinosa žena, u svoj njihovoj raznolikosti, u izgradnji pravednije, otpornije i bezbednije budućnosti za sve.

Događaj će okupiti oko 150 delegata, uključujući vladine zvaničnike, stručnjake za bezbednost i predstavnike međunarodnih organizacija, civilnog društva, akademske zajednice i medija.