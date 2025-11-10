Slušaj vest

U Skupštini Srbije danas je nastavljena rasprava o listi kandidata za izbor članova Saveta REM-a, a potpredsednica Skupštine iz redova Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Elvira Kovač rekla je tokom rasprave da niko iz vladajuće većine, pa ni SVM, ne blokira izbor.

Ona je to rekla odgovarajući na navode poslanika SDA Sandžaka Ahmedine Škrijelja da je važno ne sabotirati proces izbora kompletnog sastava Saveta REM-a.

Kovač je istakla da niko iz vladajuće većine ne blokira taj proces, dodajući da će se u danu za glasanje videti ko će kako da glasa.

"SVM samo moli da se razmotre ova dva kandidata koji trenutno nisu kandidati većine nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Pitajte te savete. Samo zbog toga molimo da se za njih ne glasa, da se izabere Savet od osam članova, a za devetog člana da se ponovi procedura", rekla je Kovač.

Narodni poslanik SDPS Branimir Jovanović odbacio je tvrdnje dela opozicije da procedura za izbor kandidata nije bila ispravna, navodeći da je ona bila inkluzivna, transparentna i sprovedena po zakonu.

"Ova procedura ostavila je na mene utisak da je sve sprovedeno po zakonu do kraja i mislim da niko nema pravo da prigovori nešto na samu proceduru, što se tiče izbora kandidata koji će se naći u plenumu ovde. Učestvovali su u tom radu i članovi odbora iz vlasti i opozicije, učestvovali su predstavnici udruženja, predstavnici predlagača, imali su savetodavnu ulogu predstavnici OEBS-a i svi su imali priliku da iznesu sugestije", kazao je Jovanović.

Narodni poslanik SDA Sandžaka Ahmedin Škrijelj rekao je da će ta stranka učestovati u izboru članova Saveta REM-a, kao i da smatraju da je efikasan rad REM-a važan za ostvarivanje prava bošnjačkog naroda u Srbiji.

"U trenutku aktuelne društvene krize, REM može, bar sa stanovišta svojih zakonskih ovlašćenja, biti jedan od ključnih mehanizama za ponovno uspostavljanje društvene stabilnosti, rešavanje društvene krize, a potpunim usklađivanjem rada elektronskih medija sa ustavom i medijskim zakonima", kazao je Škrijelj.

Na listi usaglašenih kandidata za članove Saveta REM-a kandidati saveta nacionalnih manjina su Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti.