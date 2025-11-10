Slušaj vest

Njemu je pozlilo nakon što je 11 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Republike Srbije.

Prema poslednjim informacijama, Mrdić je prevezen u UC nakon što je Hitna pomoć došla po njega u šator, piše Informer.

Uglješa Mrdić je danima štrajkovao glađu sa grupom srpskih vojnih veterana.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.

