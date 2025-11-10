Uglješa Mrdić, poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije, hitno je prevezen u Urgentni centar.
Dramatične scene ispred Skupštine
UGLJEŠA MRDIĆ PREBAČEN U URGENTNI CENTAR: Pozlilo mu posle 11 dana štrajka glađu, Hitna pomoć reagovala
Njemu je pozlilo nakon što je 11 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Republike Srbije.
Prema poslednjim informacijama, Mrdić je prevezen u UC nakon što je Hitna pomoć došla po njega u šator, piše Informer.
Uglješa Mrdić je danima štrajkovao glađu sa grupom srpskih vojnih veterana.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.
