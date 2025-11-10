Slušaj vest

Alek Kavčić, profesor blokader koji je, prema sopstvenom priznanju već u razgovorima sa studentima blokaderima za njihovu tzv. studentsku listu poručio je da nije pretio novinarki Suzani Trninić.

Trninićeva je, podsetimo, optužila Kavčića da joj je pretio nakon što su zajednički gostovali u podkastu Albatros njuz, da joj se posle završetka podkasta uneo u lice, vređao je i pretio da se neće na ovome završiti..

"Iako je tokom emisije bilo sučeljavanja, ja nisam nikome pretio i izražavam duboko žaljenje zbog neprijatnosti koje Suzana Trninić trpi u komentarima gledalaca i na društvenim mrežama zbog tog gostovanja", napisao je između ostalog Kavčić u objavi na Iksu.

Podsetimo, Suzana Trninić tvrdi da poseduje i snimak navodnih pretnji Aleka Kavčića nakon emisije, a kojima je, kako tvrdi, prisustvovao i treći gost tog podkasta, analitičar Cvijetin Milivojević.

"Posle emisije Kavčić mi se uneo u lice, izvređao me, i zajapuren zapretio da se "neće na ovome završiti" i da ću ja "tek videti". To je uradio pred Cvijetinom, pred autorom podkasta i vlasnicima studija", napisala je Trninićeva n Iksu i dodala:

"Ukoliko je ovaj linč na mrežama kome sam izložena to "što ću tek videti", onda računam da je pretnje ostvario. Ukoliko bude nastavka ovom ludilu, snimak pretnji (snimljene su telefonom) dostaviću policiji. Da me razumete jezikom koji govorite dosta je bilo. Odj*****", navela jeu objavi.

Sukob između Kavčića i Trninićeve počeo je tokom podkasta, kada je novinarka Suzana Trninić podsetila da je Alek Kavčič 2020. godine bio deo političke stranke i učestvovao na izborima - Kavčić je u junu te godine bio kandidat za poslanika na listi „Suverenisti - Pokret Dosta je bilo“ - da nije dobio podršku naroda, te upitala da li u tom slučaju on danas ima kredibilitet da kritikuje opoziciju i da se nađe na "studentskoj listi".