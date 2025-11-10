Predsednica Skupštine Srbije posetila je danas Vrhovnu radu, ukrajinski parlament.
BRNABIĆEVA U VRHOVNOJ RADI: Razgovarala sa domaćinima o međuparlamentarnoj saradnji i evropskim integracijama
- Velika mi je čast što sam posetila Vrhovnu radu Ukrajine i razgovarala sa domaćinima o međuparlamentarnoj saradnji i evropskim integracijama Srbije i Ukrajine. Hvala na srdačnom prijemu i otvorenom dijalogu, poručila je Brnabićeva.
Predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk zahvalio je Brnabićevoj na međuparlamentarnoj saradnji i istakao da će i Srbija i Ukrajina preduzeti sve potrebne korake kako bi postale članice EU.
