- Velika mi je čast što sam posetila Vrhovnu radu Ukrajine i razgovarala sa domaćinima o međuparlamentarnoj saradnji i evropskim integracijama Srbije i Ukrajine. Hvala na srdačnom prijemu i otvorenom dijalogu, poručila je Brnabićeva.

Predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk zahvalio je Brnabićevoj na međuparlamentarnoj saradnji i istakao da će i Srbija i Ukrajina preduzeti sve potrebne korake kako bi postale članice EU.

 Kurir.rs

Ana Brnabić Kaja Kalas