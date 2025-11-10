Slušaj vest

Ministar Zlatibor Lončar rekao je da Uglješa Mrdić nije trenutno životno ugrožen, ali da je nastavio štrajk glađu, verovatno bi doveo u pitanje svoj život.

- Njemu je još juče bilo lošije, ali nakon posete lekara on je potpisao i odbio da ide u bolnicu. Do drastičnog pogoršanja dolazi jutros, kada više nije mogla ni da mu se ukaže pomoć ni da se urade analize tamo gde se nalazio. Ja stvarno mislim da je u poslednjem trenutku došao ovde - rekao je Lončar.

Ministar kaže da Uglješa Mrdić ima problema sa pritiskom, i da mu nivo šećera u krvi nije dobar.

Zlatibor Lončar Foto: Printscreen/TV Pink

- Sada ćemo infuzijom probati da to popravimo što pre. Takođe molim i gospođu Hrku da prekine štrajk glađu. Prošlo je toliko dana, koliko god da misli da joj je dobro, isto je mislio i Uglješa. Posle toliko dana dolazi do naglog pogoršanja stanja. Time što ona radi ozbiljno ugrožava svoj život i svoje stanje. Zbog nje i njenih najbližih, molim je i apelujem da prekine štrajk glađu. Postoje načini i metode da se svi izborimo za ono do čega nam je stalo - rekao je ministar zdravlja.

Ministar je rekao da od rezultata terapije zavisi koliko će Uglješa Mrdić biti u Urgentnom centru.