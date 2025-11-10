UGLJEŠA MRDIĆ U POSLEDNJI ČAS PREBAČEN U URGENTNI CENTAR: Zlatibor Lončar o stanju poslanika koji štrajkuje glađu - "Sve ovo mu je mnogo teško palo"
Ministar Zlatibor Lončar rekao je da Uglješa Mrdić nije trenutno životno ugrožen, ali da je nastavio štrajk glađu, verovatno bi doveo u pitanje svoj život.
- Njemu je još juče bilo lošije, ali nakon posete lekara on je potpisao i odbio da ide u bolnicu. Do drastičnog pogoršanja dolazi jutros, kada više nije mogla ni da mu se ukaže pomoć ni da se urade analize tamo gde se nalazio. Ja stvarno mislim da je u poslednjem trenutku došao ovde - rekao je Lončar.
Ministar kaže da Uglješa Mrdić ima problema sa pritiskom, i da mu nivo šećera u krvi nije dobar.
- Sada ćemo infuzijom probati da to popravimo što pre. Takođe molim i gospođu Hrku da prekine štrajk glađu. Prošlo je toliko dana, koliko god da misli da joj je dobro, isto je mislio i Uglješa. Posle toliko dana dolazi do naglog pogoršanja stanja. Time što ona radi ozbiljno ugrožava svoj život i svoje stanje. Zbog nje i njenih najbližih, molim je i apelujem da prekine štrajk glađu. Postoje načini i metode da se svi izborimo za ono do čega nam je stalo - rekao je ministar zdravlja.
Ministar je rekao da od rezultata terapije zavisi koliko će Uglješa Mrdić biti u Urgentnom centru.
- Njemu je izuzetno teško palo što je morao da bude prebačen u bolnicu. Bio je ubeđen da može da izdrži više, da će njegova borba uspeti i da će to neko da vidi. Njemu je stalo da istina izađe na videlo, i da se odgovorni procesuiraju, i da svi mi, svi u Srbiji, želimo da saznamo istinu. Kako su dani prolazili, njemu je bilo jasno da oni od kojih on to želi, uopšte ne reaguju. Njihov odgovor ne postoji, i to ga je izuzetno pogodilo. Ozbiljno ga je potreslo sve to, dodatno na njegovo stanje i dane koje je proveo bez hrane - zaključio je ministar Lončar.