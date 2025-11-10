Slušaj vest

Blokader Miša Bačulov udario je na blokaderske medije - N1 i Novu - i tako produbio sukobe u ovom taboru koji svakodnevno izviru.

Naime, Bačulov, je kivan na N1 jer je, kako kaže, novinarka te TV kuće Maja Nikolić, u Dnevniku 6. novembra 2025. završila prilog sa pitanjem: "Da li je glavni junak ove priče deo predstave?", aludirajući na slučaj Bačulov - odnosno hapšenje ovog blokaderskog aktiviste zbog sumnje na opasnu zaveru -na pokušaj insceniranja sopstvenog trovanja za koji bi optužio državu i predsednika Vučića.

Naravno, Bačulov je u objavi opet pomenuo i na sraman način prokomentarisao predsednika Aleksandra Vučića, a onda je sam sebe nazvao "čovekom koji se bori protiv nepravde".

"Juče je i Nova S objavila sličan tekst - isti narativ, ista poruka, ista sumnja. Ako je cilj novinarstva da traži istinu, a ne da učestvuje u režiranim medijskim igrama, onda je red da čujete i moju stranu. Ne tražim to zbog sebe jer nisam jedini koji trpi pritiske i progon ove Vučićeve vlasti, već zbog vas, zbog profesije kojom se bavite, zbog novinarske etike, ako od nje još nešto postoji. Spreman sam da vam iznesem sve činjenice o tzv. "mom slučaju" jer pojedini navodi u prilozima jedostvano nisu tačni. Ako ste zaista medij koji traži istinu očekujem poziv iz vaše redakcije", ponudio se Bačulov N1 i Novoj S.

Podsetimo, Miša Bačulov izašao je iz pritvora 6. novembra i ponovo je na slobodi, a zahtev za određivanje pritvora odbio je, kako pišu mediji, sudija Miloš Labudović.

Bačulov je bio saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, navodno koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma Narodne skupštine, gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Prethodno je saslušan i pod sumnjom da je hteo da je sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika države i aktuelnu vlast, ali je u tome sprečen.

Ovako je Miša Bačulov sa lekarom dogovarao trovanje da bi OPTUŽIO VUČIĆA I DRŽAVU Izvor: Informer TV