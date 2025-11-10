Slušaj vest

Penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović, koja se već mesecima pojavljuje kao jedno od lica protesta i blokada u kojima se traže odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, gostovala je u emisiji „Utisak nedelje“ i javno stala u odbranu Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, službenih lica čiji se potpisi nalaze na dokumentaciji koja je omogućila da nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu bude puštena u upotrebu. Iako se kao učesnik blokada predstavlja kao neko ko insistira na utvrđivanju krivice, Paunović je tokom nastupa u studiju javno iznela da je njihova krivica "marginalna", istovremeno priznajući da "ne zna ni njihove pozicije, ni nadležnosti, ni šta su zapravo potpisivali".

- Ja sam gledala tu dokumentaciju vezanu za nadstrešnicu, njih dvojice ima u toj dokumentaciji ali su oni toliko marginalne ličnosti u celoj toj dokumentaciji u odnosu na prave vinovnike ovog slučaja - izjavila je Paunović i dodala da ni ne zna koje su njihove stvarne uloge:

- Ja ne znam na kojim su tačno zvanjima, odnosno šta su njihove tačne uloge, ali znam da su neka dokumenta kao profesor Saobraćajnog fakulteta, jedan od njih je potpisao neka rešenja... - navela je ona.

U razmaku od dve rečenice, kako ukazuje sagovornik Kurira, penzionisana tužiteljka Paunović prvo tvrdi da su „marginalni“ i da nisu odgovorni, a zatim priznaje da ne zna ni na kojim su funkcijama bili, ni koja dokumenta su potpisivali, čime kako objašnjava naš sagovornik, priznaje da uopšte ne poznaje okolnosti, ali je ipak formirala stav o tome ko je kriv.

- Paunović, koja je karijeru provela kao javna tužiteljka ovakvim stavovima samo pokazuje da je određenom krugu tužilaca, kom pripada i Paunović, nema mesta dokazima, argumentima i činjenicama, već je jedino merilo za krivicu ideološki stav da je uvek "vlast kriva" - navodi sagovornik Kurira.

Dokumentacija, u koju je čitava javnost imala uvid, kako dodaje, nije stvar slobodnog tumačenja.

Milutin Milošević i Nebojša Bojović Foto: Kurir

Potpisi Nebojše Bojovića, kao predsednika Skupštine akcionara „Infrastrukture železnice Srbije“, i Milutina Miloševića, kao izvršnog direktora tog preduzeća, kako objašnjava, nalaze se na službenim aktima i aneksima koji su prethodili daljem odlučivanju i koji su omogućili puštanje objekta u upotrebu, što su između ostalog oni i priznali.

- Potpis u ovakvim postupcima nije formalnost, već pravna potvrda da je objekat bezbedan za upotrebu i da je tehnički nadzor izvršen, odnosno bez njihovog potpisa dokumentacija ne bi bila upućena u dalju proceduru odlučivanja i ne bi postojala zakonska osnova da nadstrešnica bude otvorena. Upravo zato se potpisnici nalaze u prvom krugu odgovornosti - navodi naš sagovornik upućen u ovaj slučaj.

Paunović, međutim, nakon priznanja da ne zna njihove uloge, zaključuje:

-…ali je to toliko zanemarljivo u konglomeratu svih odgovornosti koje nose nosioci vlasti!

Ovom rečenicom, prema rečima našeg sagovornika iz pravosudja jasno se vidi da ona ne polazi od dokumenata, nego od već formirane teze da je „vlast odgovorna“, bez obzira na to ko je potpisao dokumente, ko je odobrio bezbednost i ko je svojim potpisom omogućio da se nadstrešnica pusti u upotrebu.