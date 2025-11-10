Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je da se pesma i okupljanje ljudima u Ćacilendu ne može zabraniti.

On je dodao da muzika koja se danima čula iz Ćacilenda nije bila uperena protiv Dijane Hrke, majke tragično nastradalog Stefana u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

- Nije se puštala muzika protiv Dijane Hrke. Puštala se muzika da bi se ljudi tamo okupljali i prosto iskazali svoj patriotski osećaj ili naboj. Ne možete zabraniti sada i pesmu, ne možete sada zabraniti sada ljudima da se okupljaju i da se druže na način kako oni smatraju da treba da se druže. Možda su te pesme podrška Uglješi Mrdiću da istraje u svojim zahtevima, ne u štrajku glađu. A zašto su te pesme protiv Dijane Hrke, odakle uopšte da su to pesme protiv nekog? A onda smo juče videli da svi oni tamo oko Dijane Hrke uzvikuju, pevaju i skandiraju najgore protiv predsednika Republike - izjavio je za K1 televiziju Vučević.

Kurir Politika/K1

Ne propustitePolitikaVUČIĆ: Razgovarao sam sa Hrkom
Aleksandar Vučić
Politika"UVEK SAM SPREMAN DA RAZGOVARAM S DIJANOM HRKOM" Vučić: Mogu da je primim u Predsedništvu ili da je posetim ako će to da prođe bez političke predstave
Aleksandar Vučić (3).png
Politika"MI ŽELIMO ISTINU I ODGOVORNOST" Ministarka Stamenkovski: Ovo što se dešava nije politika, ovo je opasna igra koja razara društvo
Screenshot 2025-11-08 091420.jpg
Politika"TRGUJU MAJKOM KOJA JE IZGUBILA DETE" Ministarka Stamenkovski: Godinu dana pokušavaju da izazovu kolaps države! Nisu uspeli spolja, pa su krenuli iznutra
Screenshot 2025-11-08 091420.jpg