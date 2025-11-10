Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jutros sa Dijanom Hrkom, koja je prvobitno rekla da neće da se odazove na pozive predsednika zato što je nije lično zvao, a onda — kada ju je lično pozvao — rekla je da nije nadležan.

Iako je predsednik Vučić više puta pozvao i Hrku i Uglješu Mrdića da prekinu štrajk glađu pre nego što naruše zdravlje, čini se da jedna strana ne preza od napada, vređanja i spominjanja predsednika — iako se ističe da je "nenadležan".

Svedoci smo već nekoliko dana, koliko traje neprijavljeni skup ispred Skupštine Srbije, da je Aleksandar Vučić pokazao toplinu, ljudskog i ponovo uputio poziv za dijalog, kako je to radio mnogo puta ranije.

"Zabrinut sam..."

Tako je i danas istakao da je zabrinut za zdravlje Dijane Hrke, pogotovo što ne uzima hranu i spava u šatorima.

- Raspitao se malo kod lekara zbog nedostatka kalijuma. Elektroliti su nešto manji problem, šta god to značilo. Zabrinut sam za zdravlje svakog od njih. Jutros sam telefonom razgovarao sa svakim od njih. I sa gospođom Hrkom, i sa gospodinom Mrdićem. Zamolio sam ih, da zaustave štrajk glađu, da ne naškode sebi, da ima vremena za svaku vrstu političke borbe. Zamolio sam gospođu Hrku da razmisli, jer želim da razgovaram sa njom i da je primim ovde u predsedništvu. Rekao sam isto i svom saborcu i prijatelju Uglješi Mrdiću. On se nalazi u posebno lošem stanju u šta sam mogao i jutros da se uverim - istakao je predsednik Aleksandar Vučić u video poruci, i dodao:

- Zamolio sam ih da još jedanput razmisle, jel svi oni, koji i jednom i drugom pružaju podršku, razumem i to, ljudi žele da kažu: Mi shvatamo vaše zahteve i vašu bol, razumemo to što radite. Ali na kraju cenu plaćaju njih dvoje. I moja molba za njih dvoje je da urade ono što je dobro i za njih, i za naše društvo, i za našu zemlju.

Predsednik je oboje još jednom zamolio da sa štrajkom prekinu, i da se svi vratimo razgovoru.