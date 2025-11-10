Ona je izrazila, kako je rekla, veliku zahvalnost na tome što Ukrajina u potpunosti priznaje i poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije i Kosovo i Metohiju kao autonomnu pokrajinu u sastavu Republike Srbije.

"Bez obzira na sve pritiske oni ne odustaju od tog stava i to je nešto što mi cenimo i zbog toga mi je uvek zadovoljstvo da idem u zemlje koje imaju tako, zaista, rekla bih nepokolebljiv stav oko priznavanja teritorijalnog integriteta naše zemlje. Dakle, ima mnogo stvari na kojima treba da radimo u budućnosti i ja verujem da ćemo nastaviti, ali sa tim fokusom, dakle i evropske integracije i sve ono što smo do sada dogovarali", rekla je Brnabićeva.