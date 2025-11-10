Slušaj vest

Blokaderi, po svemu sudeći, više ne znaju gde udaraju. Naime, sada jedni drugima javno dele lekcije i savete.

Blokader koji se na Iksu predstavlja kao "Radomir Martin" podelio je putem svog naloga na Iksu savet blokaderima, osvrnuvši se na objavu naloga " Blokada Fon", koji su izdali molbu medijskim kućama, traživši od njih da "prestanu da rovare" i da pokušavaju da saznaju ko je na njihovoj listi.

"Molimo medijske kuće da prestanu da rovare i da pokušavaju da saznaju ko je na našoj listi. Listu s razlogom držimo u tajnosti, a objavićemo je kad bude “vreme”. Ako ste nam saveznici, poslušaćete naš apel," naveli su na profilu Blokada FON", objavljeno je na profilu "Blokada Fon".

Tim povodom javno se oglasio blokader, koji im je poručio:

"Ne mož novinari da vam budu saveznici. Isto tako, ne možete vi novinarima da budete saveznici. ne biva", glasi njegov savet blokaderima.