Nakon što je novinarka Suzana Trninić javno saopštila da je dobila pretnje od Aleka Kavčić, oglasio se i on i negirao da joj je pretio. Suzana je sada otišla korak dalje i na pitanje "gde su snimci dokaza", napisala kako je "sve obrisano"!

Naime, nakon što joj je napisano da se ljudi nadaju da će izneti dokaze za svoje tvrdnje, Suzana Trninić je napisala da je tražila snimak napada iz studija u kom je došlo do napada. 

- Tražila sam da mi studio u kom je snimak napravljen dostavi taj video. Obavestili su me juče da su ga izbrisali. Snimak je napravljen telefonom, a snimio je jedan od snimatelja svojim telefonom. Eto, zgodno — nema ga više - odgovorila je. 

