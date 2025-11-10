"Nemam prava da oćutim da ono što se dešava posljednjih nedelja u susednoj Republici Hrvatskoj predstavlja pokušaj povampirenja, nacizma, fašizma i neustaštva. Naša, vaša i moja braća, Srbi, trpe stravičan teror samo zbog toga što se nisu odrekli svog identiteta. Posle decenija jama, logora, pogroma, oluja i bljeskova, dovedeni smo do toga da nas ima, da gotovo možemo jedni druge da prebrojimo. A opet smetamo, zato što naš jezik, naše pismo, naša kulturna znamenja i naše nasleđe svedoče da smo na tim prostorima bili svoji, bili samostalni i bili autohtoni. I zato danas iz dubine naše duše i u ime vlade Republike Srbije osuđujem svaki vid nasilja, progona i diskriminacije srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Bili smo jedan od prvih naroda koji je podigao barjak protiv fašizma i nacizma i nemam nikakve dileme da ćemo biti poslednji koji će odstupiti od borbe protiv tih ideologija smrti", rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.