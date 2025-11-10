Slušaj vest

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, razgovarao je telefonom i zamolio majku stradalog Stefana u padu nadstrešnice Dijanu Hrku i narodnog poslanika Uglješu Mrdića da prekinu štrajk glađu. Majka Dijana Hrka je odbila poziv Vučića da dođe na razgovor u Predsedništvo ističući da fokus treba da bude na topovskom udaru koji je jutros upućen ka njenom šatoru.

Prema navodima na Instagramu, topovski udar bačen je u 6.40, a uz tu informaciju objavila je i fotografije na kojima se vidi dim u delu Pionirskog parka. Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, izjavio je da je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić posle 11 dana štrajka glađu prevezen u Urgentni centar pošto je, kako je rekao, jutros došlo do drastičnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Štrajk gladju započeo je i autoprevoznik Milomir Jaćimović, sa njim je štrajk započeo i njegov sin. Jaćimović ima dva zahteva, koji su, kako kaže jednostavni - da mu se vrate autobusi i da se ponište kazne koje su mu, kako je rekao, bespravno pisane, odnosno "van zakona".

O ovoj temi govorili su gosti "Usijanja": dr Rajko Petrović, politikolog na Institutu za evropske studije, Srđan Barac i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Pad nadstrešnice - zloupotrebljen

- To je ljudska drama, kada neko pristupi štrajku glađu, to se gleda kao poseban čin, kao vapaj. To je izvan politike i radi se onda kada si bespomoćan. I Uglješa i Dijana Hrka traže istu stvar: da se sazna ko je odgovoran za pad nadstrešnice. Ono što je suprotno, jeste situacija da ne vidimo da je bilo ko sa opozicione strane pozvao Dijanu Hrku da prestane sa štrajkom glađu. Mi kao društvo imamo odgovornost. Zločin u Ribnikaru je zloupotrebljen, kao i pad nadstrešnice - kaže Barac i dodaje:

- Mi imamo sada dve ljudske drame, oboje pokušavaju da dođu do saznanja šta se desilo i ko je kriv. Dobar potez je predsednika što je pozvao oboje. Bilo je zaista puno incidenata do sada, tragedija je izgubiti ljudski život, a neko je mogao da nastrada. Koren svih problema leži u društvenoj tragediji. Nema države gde nema promena iz osećaja nesigurnosti. Neko se onda igra sa tim, neko pokušava da sve pretvori u politiku. Nema mesta da se delimo u društvu zbog nesreće u Novom Sadu.

Apolitičnost ili politički zahtevi

Marinika Tepić pružila je podršku Dijani Hrki povodom štrajka glađu, međutim, Hrka je na to odgovorila da je ona apolitična, te istakla da ne želi da ode u predsedništvo i razgovara. Tu se zatvara svaka opcija dijaloga.

- Marinika Tepić je došla kod nje, a Hrka je rekla da je ne interesuju političari, rekla je i da je ne interesuje Vučić. Dan posle toga imamo skandiranje tom čoveku sa megafonom. Ona ima tri zahteva. Prvi zahtev se spaja sa Uglješinim zahtevom, to je ta pravda koja sve interesuje. Drugi zahtev: da se puste svi studenti koji su u pritvoru, ja ne znam da li postoji i dalje neki student u pritvoru. Treći zahtev je da se raspišu izbori. To je čist politički zahtev, ne samo njen već i one okoline koja je lažno tapše po ramenu.

Oberknežev dodaje i da Uglješu Mrdića ni jednom nisu spomenuli krugovi koji se nalaze oko Dijane Hrke.

- Predsednik ih je zvao oboje danas. U avgustu je bio poziv celom plenumaškom klubu, tada se ponudio dijalog. Pre prvog novembra predsednik je čak pozvao sve na smirivanje tenzija. Nakon svega toga, dolazi do toga da imamo poziv Dijane Hrke da predsednik dođe da razgovara sa njom. I sada kaže da on nije nadležan. Ona biva topovsko đule, oni nju žele da iskoriste za svoje ciljeve. Opozicija je sada lažno tapše. Žena je izmanipulisana sa nečije strane. Ona mora da shvati da mi svi želimo da nađemo pravdu, kako za njenog sina, tako i za ostale - kaže Oberkenžev.

Petrović kaže da je Dijana Hrka bez ikakve sumnje hrabra i odlučna u svojim ciljevima, ali da se radi o osobi koja je doživela veliku bol i tugu, usled čega joj je zdravlje svakako narušeno:

- Njen sin je jedan od 16 žrtava, njeno zdravlje je bilo narušeno zbog svega toga do sada. Ja se lično slažem sa svima koji se protive štrajku glađu kao metodi ostvarivanja ciljeva. Ali, to je put koji je ona odabrala. Njene zahteve žele i građani Srbije, da institucije pronađu krivca koji će biti sankcionisan. Te institucije su sudstvo i tužilaštvo. Oni par meseci deluju kao protivdržavni - kaže Petrović i dodaje:

- Drugi segment zahteva je raspisivanje izbora i mislim da ona prima instrukcije od domaćih i inostranih centara moći i da to nije htela. Ne vidim zašto se daje taj zahtev o izborima ako žele promenu sudstva i tužilaštva. To su tri različite grane vlasti. Ne treba niko da zloupotreljava bol jedne žene, mislim da je okružena ljudima koji žele da skupe političke poene. Ti zahtevi za raspisivanje izbora nemaju nikakvu pozadinu sem političke. Plašim se da može doći do nekog incidenta.

Bakarec kaže da se pravda ne mora doseći na brz i lak način:

- Ako želimo da bude kvalitetna pravda onda moramo sačekati. Pet godina je trebalo Italiji nakon pada mosta da dođe do pravde. Ako požurimo nećemo imati. Bolje 100 krivih osloboditi nego jednog nevinog pritvoriti. To ostavlja posledice za ceo život. Iz nogo razloga to ne sme da se desi.

