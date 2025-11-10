Slušaj vest

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, i dalje štrajkuje glađu, a kako saznajemo iz poverljivih izvora, studenti su zabrinuti zbog aktuelne situacije u ovom slučaju. Kako dalje saznajemo, neki od studentskih zborova izrazili su strah zbog nekoliko stvari koje se dovode u vezu sa Hrkom. Navodi se da je ne osuđuju zbog bola i gubitka, već zbog političkih ambicija i manipulacije tog bola.

1. Uzurpacija pokreta i stvaranje „kulta ličnosti“

- Nemamo pojedince koji stoje iznad zajednice. Nismo sledbenici kulta ličnosti. Naše delovanje je kolektivno, promišljeno i odgovorno. Na ulici smo zbog ideje, a ne zbog lične koristi. Ovo nije ni mesto, ni vreme za isticanje pojedinaca, već za zajedništvo i solidarnost - ovako glasi istaknuta objava na X nalogu Studenti u blokadi, postavljena 31.12.2024.

Upravo zbog toga, Dijana je, prema studentima, od saborkinje postala uzurpator pokreta, koristeći ličnu tragediju kao medijski projekat. Njena bol je, kažu, pretvorena u oružje manipulacije koje kompromituje ideju kolektivne borbe. Uvođenjem njenog lika u fokus javnosti, nastao je kult ličnosti koji je suprotan principima zajedništva i decentralizacije pokreta.

- Studentskom pokretu je planski nametnut kult ličnosti Dijane Hrke. Dovedeni smo u nezavidnu situaciju da „moramo“ da podržimo Dijanin poduhvat iako se sve što ona trenutno radi i na šta poziva kosi sa svim našim ranije utemeljenim stavovima i odlukama. Ukoliko bismo pokušali da kažemo da je ovo što se trenutno dešava manipulacija, bili bismo proglašeni bezdušnima. Poistovećivanje naše borbe sa jednom osobom vodi do uništenja pokreta. Ovde se borimo za sve žrtve sistema. Kako za one koji su stradali, tako i za one koji žive sa traumama i strahovima - stoji u zapisniku.

2. Sporne izjave, pretnje, nasilje

Ono što, kako se navodi, dovodi u pitanje da je Dijana Hrka ogledalo studentskog pokreta su i njene pojedinine izjave.

- Tokom jednog od lajvova, Dijana je pričala o ljudima sa kojima je u sukobu, te je u nekom trenutku verovatno kao vid zastrašivanja tih osoba rekla:„Sad razmišljam koga da pozovem od ovih i da ih pitam ljudi: da li ste svesni u šta ste ušli i šta radite? Da li da zovemo te Voždovačke klanove koji još uvek postoje? Ipak mi dugujete momci! Ako slušate, a znam da me slušate i pratite, aj sad malo se aktivirajte.“ Osim ove, tu je i izjava tj pretnja o slanju ekipe na vrata - navodi se, a dalje se navode i informacije da je Dijana konfliktna ličnost i da joj nije strano da veoma često ulazi kako u verbalne, tako i u fizičke sukobe.

3. Vređanje Srbije i Srba

O tome, kako se tvrdi, postoje izjave sveodoka, ali i krivična prijava koja je podneta protiv nje.

Zbor dalje konstatuje da je "neosporna i činjenica da je sklona vređanju Srba i Srbije, o čemu svedoče i njene izjave „Serem ti se u tvoju Srbiju", "Muka mi je od ovih Srba koji su ovde pored mene, ovo troje, još treba tamo da se svađam sa tim ljudima. Nek jedu da ne kažem šta"; „Ja sam sinoć imala provalu na vrata od stana gde živim od Srba. Rekla sam srpska govna i stojim iza toga da sam rekla za neke ljude da su srpska govna i to ponavljam, jesu. Jesu danas sam im u lice rekla.“

4. Pozivi na nasilje i proklinjanje

Dijana je objavljivala pozive na oružane sukobe („poziv na treći skup“, „Nepal“, „naoružavanje Srbije“) i pretile krvoprolićem („biće krvi do kolena“).

Foto: Printskrin

Koristila je kletve i psovke kao način komunikacije, što studenti smatraju opasnim i neprimerenim.

Foto: Printskrin

Oni navode da se studentski pokret od početka zalaže za mirne i nenasilne skupove i da se borba mora nastaviti u istom duhu, posebno sada kada je pokret na prekretnici. Upravo zbog toga, tvrde da je jedna od objava Dijane Hrke nekoliko dana pre komemorativnog skupa, na kojoj se na naslovnoj fotografiji snimka za poziv u Novi Sad vidi dečko koji napada bakljom kordon policije nije baš najprimereniji poziv na komemorativni skup mirnog karaktera.

Foto: Printskrin

5. Veze sa veteranima i opozicijom

Navodi se i da je sporno pitanje veterana i opozicije.

- Oko Dijane je okupljena manja grupa veterana, sa upitnim namerama prema studentskom pokretu, kao i upitnim statusom. Veterani su Dijanino privatno obezbeđenje, odnosno telohranitelji, sa kojima studenti i građani imaju ne tako prijatna iskustva.

Foto: Printskrin

Mnogo kolega se žalilo da su bili veoma neprijatni prema njima. Osim „sumnjivih“ veterana okupljenih oko Dijane, postoje opravdane sumnje da Dijana blisko sarađuje i sa određenim opozicionim političarima. Kako je već svima poznato, studentski pokret se više puta ogradio od opozicionih stranaka i političara.

Svi smo svedoci video zapisa Miše Bačulova, koji su izašli u javnost. Ovom prilikom ne bismo zalazili u to da li su snimci verodojstojni ili ne, ali je neophodno da u ovoj situaciji polazimo od pretpostavke da jesu.

Foto: Printskrin

Nakon što je ovaj opozicioni političar pušten iz pritvora, došao je da se pozdravi sa svojom prijateljicom Dijanom. Osim što je Miša opozicioni političar, postoji dokaz da je pre nego što je to postao, bio blizak vladajućoj stranci i sakupljao glasove za njih - konstatuje zbor.

6. Korišćenje pokreta za ličnu promociju

Na njenim skupovima su viđene osobe od kojih se pokret ranije ogradio, što se tumači kao namerno rušenje jedinstva i pravila SUB-a.

Foto: Printskrin



Tvrdi se da koristi medijski prostor za sopstvenu samopromociju, a ne za interese pokreta.

7. Političke veze

Tokom jednog medijskog uključenja Dijane Hrke, jasno se moglo videti da Dijana na jakni ima BRAVO bedž. BRAVO je NVO organizacija, na čijem čelu se nalazi Brajan Brković, kao i Miran Pogačar. Brajan Brković je nekadašnji blizak saradnik Dragana Đilasa i unuk Jevrema Brkovića, koji je bio saradnik Fanje Tuđmana.

Foto: Printskrin

U jednoj od privatnih prepiski koja se pojavila na mrežama, vidi se da Dijana piše da je u kontaktu sa Milošem Parandilovićem, bivšim pripadnikom vladajuće koalicije, sada opozicionim političarem.



8. Medijska manipulacija i preusmeravanje pažnje

Studenti tvrde da su mediji preusmerili fokus sa kolektiva na Dijanu, pretvarajući je u simbol, čime se gubi suština studentskog pokreta.

Ovaj proces nazivaju „gušenjem revolucije svesti“ i primerom sofisticiranog PR-a koji koristi emocije za političku kontrolu.