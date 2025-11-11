Slušaj vest

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali.

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Nakon polaganja venca, uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije, premijer Macut upisao je u spomen-knjigu:

„Sa ponosom i zahvalnošću čuvamo sećanje na heroje koji su dali život za slobodu otadžbine.



Njihova žrtva ostaje večni zavet potomcima da čuvaju mir i slobodu Srbije.“

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se danas u Srbiji nizom ceremonija, polaganjem venaca i odavanjem počasti, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je potpisano primirje, čime je okončan Prvi svetski rat.

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Prvi svetski rat počeo je 28. jula 1914. godine napadom Austrougarske na Srbiju.

Po kapitulaciji Bugarske, zatim i Austrougarske, Nemačka je primirje potpisala 11. novembra. To je bio kraj Velikog rata.

Prema memorandumu Delegacije Kraljevine SHS tokom Mirovne konferencije u Parizu 1919. godine, Srbija je do oktobra 1915. godine mobilisala 707.343 osoba, dakle 24 odsto populacije ili 40 procenata muškog stanovništva.