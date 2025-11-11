SA PONOSOM ČUVAMO SEĆANJE NA HEROJE KOJI SU ŽIVOT DALI ZA SLOBODU OTADŽBINE: Macut položio venac na Spomenik neznanom junaku povodom Dana primirja
Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali.
Nakon polaganja venca, uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije, premijer Macut upisao je u spomen-knjigu:
„Sa ponosom i zahvalnošću čuvamo sećanje na heroje koji su dali život za slobodu otadžbine.
Njihova žrtva ostaje večni zavet potomcima da čuvaju mir i slobodu Srbije.“
Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se danas u Srbiji nizom ceremonija, polaganjem venaca i odavanjem počasti, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je potpisano primirje, čime je okončan Prvi svetski rat.
Prvi svetski rat počeo je 28. jula 1914. godine napadom Austrougarske na Srbiju.
Po kapitulaciji Bugarske, zatim i Austrougarske, Nemačka je primirje potpisala 11. novembra. To je bio kraj Velikog rata.
Prema memorandumu Delegacije Kraljevine SHS tokom Mirovne konferencije u Parizu 1919. godine, Srbija je do oktobra 1915. godine mobilisala 707.343 osoba, dakle 24 odsto populacije ili 40 procenata muškog stanovništva.
Prema istom izvoru, ukupni gubici Srbije bili su 1.247.435 ljudi, odnosno 28 odsto populacije iz 1914. godine, od čega je vojnih gubitaka bilo 402.435 a civilnih 845.000