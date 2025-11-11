Slušaj vest

- Ćaci misli svojom glavom. Ćaci ne skače kad mu kažu da skoči. Svi vi mladi ljudi zbog kojih je nama čast što nas nazivaju ćacijima, hvala vam. Hvala vama za vašu borbu i hvala vam što ste kao generacija mladih ljudi nove generacije pokazali da Srbija ima budućnost.

- Vi ljudi ovde u Ćacilendu ste ti koji ste branili i branite i mir i stabilnost, i pre svega ustavni poredak Republike Srbije i državotvornost naše zemlje, poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i dodala:

- I demokratsku volju našeg naroda, i svih naših građana. Ovde su pucali blokaderi na ljude. Vređali ih od prvog dana, pokušavali da ih ponižavaju.

Brnabić je kazala i da "ćemo uprkos svemu tome, mi ovde, nastaviti da čuvamo mir, da pozivamo na stabilnost, i na razgovor, i na dijalog, i da nikome ne želimo zlo i da nećemo mržnju koja se sipa svakoga dana u naše društvo".

- Da želimo samo našu Srbiju - jednu, jedinstvenu, nedeljivu, pobedničku, samostalnu, nezavisnu i slobodnu, živela Srbija do pobede i živeo naš predsednik Aleksandar Vučić!, zaključila je Brnabić. 

Kurir.rs/TikTok

