Na Glavnom odboru Narodnog pokreta Srbije, održanom u Beogradu, u subotu 8. novembra, predsednik te stranke Miroslav Aleksić prisutnima je posebno ukazao da svako ko želi da ustupi prednost studentskoj izbornoj listi na potencijalnim izborima, može momentalno da napusti NPS, saznaje Kurir.
SAZNAJEMO, ALEKSIĆ NEĆE PODRŽATI STUDENTE! Poručio da ko daje prednost studentskoj izbornoj listi, može odmah da napusti Pokret! Novi raskol među blokaderima
Naime, kako saznajemo, po Aleksićevim komentarima, politički ugled i infrastrukturu koju su oni godinama gradili, ne mogu tako lako da prepuste, kako je rečeno, "nepoznatim ljudima" odnosno predstavnicima studentske liste.
Kako saznajemo, iz ovoga je očigledno da Aleksić neće podržati studente.
