BRNABIĆ RASKRINKALA BLOKADERSKI N1: "Do juče optuživali Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza" (FOTO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pokazala je dokle ide licemerstvo blokaderskih medija, a ovaj put u pitanju je plasiranje vesti o namenskoj industriji u tim medijima.
Brnabićeva je objavila naslov teksta sa portala N1 koji glasi: "Spremaju se za otpuštanja u namenskoj: Zbog zabrane izvoza oružja stotinama ljudi prete otkazi".
Ne bi tu bilo ništa sporno da upravo N1 nije taj koji je optuživao Vučića za izvoz oružja i municije.
"Kakvi licemeri! Do juče su optuživali Aleksandra Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza. A kada je Aleksandar Vučić to pričao i pitao šta će ti ljudi da rade kada ne bude izvoza, bio je najgori na svetu. Loši smo i kad izvozimo i kad ne izvozimo - i to je suština blokaderske politike. Šta god radio Aleksandar Vučić - kriv je. Tako se država ne vodi. Kamen na kamenu ne bi ostao da se blokaderi dokopaju vlasti, a ovo je samo jedan primer toga. Bez brige - neće Aleksandar Vučić dozvoliti da ljudi ostanu bez posla i plata. Pa nije podigao našu namensku industriju sa kolena samo da bi je uništio kad se licemeri oglase. Ali je mudro pustio da ponovo pokažu svoje licemerje", poručila je Ana Brnabić.
Kurir Politika