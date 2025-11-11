Slušaj vest

„Sa gotovo trećinom izgubljenog stanovništva, Srbija ostaje zemlja koja je pretrpela najveće gubitke po glavi stanovnika u Prvom svetskom ratu“, podseća se u saopštenju.

Ministarstvo ističe da centralni motiv obeležavanja ovog datuma čini stilizovana traka Spomenice za vernost otadžbini iz 1915. godine, poznatije kao Albanska spomenica, koja simbolizuje žrtvu, istrajnost i put stradanja srpske vojske tokom povlačenja preko Albanije.

U kompoziciji Dana primirja dominira cvet Natalijine ramonde, koji predstavlja snažan simbol vaskrsa i otpora. Ova biljka, koja oživljava i nakon potpunog sušenja, metafora je obnove Srbije i nepokornosti njenih ratnika.

„Ovaj simbol spaja prošlost i sadašnjost, ličnu i kolektivnu memoriju, tradiciju i savremenost, podsećajući nas da su hrabrost, sloboda i istrajnost trajne vrednosti koje ujedinjuju narod i čuvaju duh Srbije kroz vreme“, dodaje se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.