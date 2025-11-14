Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Dijanom Hrkom, koja je taj razgovor tajno snimala sa ciljem distribucije drugim licima, kako je saznala Vojnobezbednosna agencija. Predsednik Vučić pozvao je Dijanu Hrku da prekine sa štrajkom glađu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije, kao i Veroljub Arsić, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Arsić: Blokaderi pokušavaju da izazovu tragediju Izvor: Kurir televizija

Arsić: Blokaderi pokušavaju da izazovu tragediju

Arsić navodi da je očigledno da oni koji podstiču Dijanu Hrku da se ponaša na ovaj način nemaju u interesu nikakav dijalog:

- Predsednik već mesecima poziva na dijalog, predstavnike studenata i sve ljude koji učestvuju u blokadi. Ponudio je i debatu na televiziji po izboru. Očigledno se to izbegava jer oni koji su počeli ovo žele da se nastavi sa podelom u društvu i tenzijom. Sve što nam se dešava godinu dana, vidi se težnja da se kroz razne sukobe i tragedije nastavlja tenzija - kaže Arsić.

Arsić dodaje da je formiranje lažne priče o zvučnom topu bilo izazivanje tragedije od strane blokadera, jer su želeli da za eventualne povrede koje bi nastale stampedom okrive predsednika.

- Kada im to nije pošlo za rukom, tražili su prelaznu vladu. Nakon izbora nove Vlade tražili su izbore. Na Vidovdan su pokušali da ponovo izazovu sukobe, neuspešno - kaže Arsić.

On je podsetio i na slučaj Bačulova, koji je planirao da se otruje samo da bi okrivio režim.

- Vidimo da za godinu dana sve što se dešava jeste da neko svesno gura mlade ljude i političke aktiviste da neko nastrada - kaže Arsić.

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

Matić: Blokaderi misle da mogu da postavljaju ultimatume

Matić kaže da svaka smrt i tragični događaj dobijaju političku konataciju. On dodaje da se politička ostrašćenost prenosi i na slučaj Dijane Hrke, za koju kaže da je preživela najveću moguću tragediju:

- Ta žena je postala instrument u rukama onih koji je zloupotrebljavaju. Sada je vreme da izađe iz ruku tih ljudi i pokaže primer da ova situacija može da se reši samo dijalogom. To što ljudi koji protestuju misle da mogu da uspostavljaju ultimatume moraju da razumeju da ne mogu. Pružena im je ruka za razgovor i dijalog, izlazak iz ove krize nije lak - kaže Matić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs