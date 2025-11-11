Slušaj vest

Napadi na Aleksandra Vučića i Srbiju iz Hrvatske i Crne Gore ne prestaju! Manje poznati hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tomislav Sokol poručio je da Crna Gora neće postati bastion velikosrpstva?!

Razlog: Pročitao je intervju Alekse Bečića, predsednika Demokrata i potpredsednika Vlade Crne Gore koji je dao za Večernji list sa naslovom "U Hrvatsku mi je zabranjen ulazak, a ja nikada nisam dao izjavu ili učinio bilo kakav gest protiv RH".

Sokol se obratio crnogorskim Demokratama i nazvao ih prosrpskim poltronima, gostujući sinoć u emisiji "24 sata" na crnogorskoj televiziji E, naklonjenoj Milu Đukanoviću.

Intervju Alekse Bečiča u Večernjem listu Foto: Screenshot

Voditeljka je konstatovala da je Sokol naveo da "Crna Gora neće postati bastion velikosrpstva na Jadranu i da će to shvatiti pre ili kasnije", pa ga je upitala "Ko će shvatiti?".

Hrvatski poslanik imao je spreman odgovor u segmentu emisije potpuno posvećenom mržnji prema Srbiji i Aleksi Bečiću, "personi non grata" u Hrvatskoj.

- Prvo treba da shvate prosrpske snage u Crnoj Gori koje čine sve da Crnu Goru vrate pod kontrolu Beograda. Demokrate su se kroz nekoliko godina od proevropske opcije 2020. godine isprofilisali kao prosrpska opcija koja propagira najgore elemente velikosrpske ideologije u Crnoj Gori. Demokrate su se od proevropske opcije usmerili ka Srbiji, koja propagira "Veliku Srbiju" i kako bi Crnu Goru vratili pod uticaj Srbije... Hrvatska želi da Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Poruka je namenjena njima i onima u Beogradu na čelu sa Vučićem. Demokrate čine sve kako bi kroz provokacije narušli odnose Crne Gore i Hrvatske, kako bi kroz to Crnu Goru vratili u interesnu sferi i zonu uticaja Beograda i Srbije - rekao je Sokol.

Inače, zanimljivo je da je Tomislav Sokol je na izborima za EU poslanike dobio 0,95 odsto glasova odnosno 2.454 glasa, od 750.000 birača koliko ih je izašlo na te izbore.

U videu pogledajte šta je Tomislav Sokol, inače član HDZ na čijem je čelu aktuelni premijer Andrej Plenković, rekao za crnogorsku TV E: