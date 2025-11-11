Slušaj vest

Milan Vukašinović iz Leposavića, o čijem je ranjavanju advokat Ivan Ninić objavio je niz fotografija i pokušao da na svom profilu na društvenoj mreži Iks i izjavama u medijima za to optuži državu Srbiju, navodeći kako je "srpski metak u leđa Vukašinoviću" pokrenuo "Banjsku 2", kako tvrdi izvor Kurira upoznat sa slučajem, Kurtijev je špijun zbog kog su brojni Srbi sa Kosova i Metohije hapšeni od strane Albanaca.

- Fotografije automobila u kom je navodno ranjen Vukašinović, prvo je objavio advokat Ivan Ninić, navodeći kako je akcija ranjavanja bila "Banjska 2" i optužujući, ne samo Milana Radojičića, nego celu srpsku državu, pozivajući pri tom međunarodnu zajednicu, KFOR i EULEKS da sprovedu istragu i reaguju. Medjutim, fotografije automobila koje je Ninić objavio mogao je dobiti jedino od strane Kurtijeve policije koja je, prema rečima meštana tih dana dežurala na toj lokaciji obezbeđujući navodno mesto pucnjave - tvrdi sagovornik Kurira upućen u slučaj.

Foto: Printscreen

Kako navodi, nije prvi put da se Ninić svrstava na stranu koja radi u korist albanskih institucija.

- Još u vreme događaja u Banjskoj, u septembru 2023. godine, on je bezrezervno prihvatio narativ o legitimitetu takozvane kosovske policije i nametao tezu da je Srbija kriva za sukob, iako je kosovska teroristička formacija na sever ušla suprotno Rezoluciji 1244 i mimo bilo kakve kontrole KFOR-a i UNMIK-a. Dok Srbija, pozivajući se na međunarodno pravo, insistira da su kosovske institucije nelegalne i nepriznate, Ninić je istupao kao da su one jedini zakoniti organi - objašnjava naš sagovornik.

Tako su i trojica Srba koji su tom prilikom u Banjskoj stradali u samoodbrani, napadnuti od Kurtijevih terorista, u njegovim izjavama izgubili status žrtava i pretvoreni u teroriste, što prema rečima našeg sagovornika, govori ne samo o njegovom političkom i profesionalnom opredeljenju, nego i o karakteru njegovog javnog delovanja.

Ko je Milan Vukašinović koji je Kurtijevim špijunima pravio spiskove Srba za hapšenje Izvor: Kurir

Ista situacija, kako podseća, bila je i kada je došlo do eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, kada je srpsko stanovništvo ostalo bez struje i vode. Ninić je tada, kako navodi, bez ikakvih dokaza optužio predsednika Srbije i Milana Radojičića, skrećući pažnju sa terorističkog delovanja kosovskih nelegalnih struktura na državu Srbiju.

- Na telegram kanalu Koridor, koji izveštava o situaciji sa Kosova i Metohije i o terorističkim zločinima nad Srbima a koje se dešava pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice i KFOR-a, koje Ninić poziva da reaguju i kazne Srbiju, takođe se navodi da je posebno indikativno da Ivan Ninić prvi u posedu ima fotografije koje su načinile njihove službe - orkriva naš sagovornik.

Telegram kanal Koridor je, kako objašnjava, i ranije označio Ninića kao saradnika kriminalnog režima Aljbina Kurtija.

- Naime, oni su naveli kako se Ninić svojevremeno sastao u Turskoj sa dva lica označena kao Sadik i Jašari, od kojih je dobio novac da lobira protiv države Srbije a za interese lažne države Kosovo. Ninić je umesto odgovora na pitanja tada naveo kako mu Milan Radojičić crta metu na čelo i uporedio se sa Oliverom Ivanovićem - otkriva šta je pozadina ovakvih javnih tvrdnji advokata Ninića.

Na jednom od od mnogobrojnih snimaka o bahatosti Milana Vukašinovića Duduka, do kog je došao Kurir, vidi se kako svojim automobilom udara čoveka i smeje se. Iskazi drugih Srba sa Kosmeta potvrđuju da je reč o osobi koja je imala dugogodišnju zaštitu Kurtijevog režima zbog informacija koje je prosleđivao kosovskim službama.

- Kad se posvađa sa nekim, on prijavi da taj ima oružje. Dođu specijalci, uhapse čoveka, odvedu ga, ubiju ga od batina, drže mesecima u njihovim zatvorima. I kad ne nađu ništa oni optuže za nešto. Mnogo je srpskih majki zbog Duduka zaplakalo - navodi jedan meštanin Leposavića.

Naš sagovornik iz Zvečana potvrđuje da je Milan Vukašinović imao zaštitu od strane Albanaca, ali ne samo to:

- On je za pedeset evra bio spreman brata da proda. Ponekad i za manje. On dobije zaštitu, a mi zatvor i batine. Ne smeš ni da mu kažeš ništa, on odmah ode i prijavi te. On i i Radojica su pravili spiskove Srba za hapšenje. Kao nekad komunisti kad su trčali, pa Srbe slali na Goli otok, e to je radio Duduk ovde. Nije on neprijatelj Srpske liste, kako pišu, on je neprijatelj Srbije i svih Srba. On nije ni Srbin odavno - kaže meštanin.

Istog je mišljenja o beogradskom advokatu naš sagovornik koji se pita zašto nije pozivao međunarodnu zajednicu da reaguje na napade na Srbe i zna li uopšte koliko se Srba od događaja u Banjskoj, što Ninić naziva terorističkim aktom Srbije, nalazi u albanskim zatvorima:

- Nije slučajno da baš on prvi dobije fotografije. To dobiju samo oni koji su u kontaktu sa kosovskim institucijama - dodaje.

Meštani smatraju i da je javno istupanje Ivana Ninića imalo za cilj da predstavi Srbe kao zločince, a Milana Vukašinovića Duduka „žrtvu Srpske liste“ i to baš u momentu kada se na Kosovu i Metohiji u pojedinim mestima ponavljaju izbori, iako, kako tvrde, Dukud nije bio protiv političke strukture, već protiv samih Srba koji žive u sredini u kojoj i on.

Kako su izvestili mediji pre četiri dana pripadnici Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u saradnji sa drugim državnim organima na teritoriji Raške su uhapsili više osoba zbog sumnje na špijunažu. Prema nezvaničnim informacijama među uhapšenima su pojedini pripadnici vojske i policije.

Sumnja se da je ova grupa duži vremenski period prikupljala poverljive informacija od značaja za bezbednost Republike Srbije i prosleđivala ih obaveštajnim službama Prištine i Tirane.

Akcijom su rukovodili pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sumnje o curenju poverljivih informacija. Pojedini mediji tada su izvestili i da je prilikom akcije jedan osumnjičeni pokušao pobegne i da je tom prilikom ranjen.

Naši izvori navode da je u pitanju Milan Vukašinović Duduk, koji je bio zadužen za prenošenje podataka.