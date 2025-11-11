Slušaj vest

Blokaderska lista Novosadskog univerziteta je gotova, dok se kandidati Beogradskog univerziteta tek finiširaju. Neka imena već su potvrđena, a kako tvrdi portal Vreme na listi su Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, kao i advokat Zdenko Tomanović, profesor Jovo Bakić, advokat Rodoljub Šabić, glumci Tihomir Stanić i Jelena Stupljanin i ekološki aktivista Zlatko Kokanović!

"Vreme" takođe navodi i druge kandidate: Jova Bakića, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Mila Lompara, profesora Filološkog, Nemanju Vidića, legendarnog fudbalera Crvene zvezde i Mančester junajteda.

Kada je reč o Aleksandru (Aleku) Kavčiću saznanja ovog portala su da on više nije jedan od kandidata.

Koliko su eliminaciji Kavčića sa blokaderske liste koju sastavljaju studenti blokaderi doprinelo to što je javno govorio o svojim sastancima sa studentima blokaderima i što je u podkastu na You Tube imao verbalni sukob s novinarkom Suzanom Tirnanić, koja je dovela u pitanje njegov kredibiltet da bude na toj listi, a onda ga je optužila za pretnje - za sada je nepoznanica.

Alek Kavčić i Suzana Trninić Foto: Printscreen X

Ova lista Novosadskog univerziteta će biti konačna tek kad se izbori raspišu, piše "Vreme".

A da pogledamo ko su kandidati.

Vladan Đokić

Rektor Univerziteta u Beogradu, koji je šansu za svoje političke ambicije video u protestima studenata nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu novembra prošle godine.

izjava rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića posle razgovora s premijerom Srbije Đurom Macutom Fotoreporter: Milena Vlajić Ličnosti: Vladan Đokić Izvor: FoNet Foto: FoNet Milena Vlajić

Kurir je od samog začetka blokaderskog pokreta ukazivao na rektora Đokića kao na jednu od ključnih političkih figura u protestima i blokadama fakulteta.

Na desetine tekstova smo objavili i pokušali da upozorimo na ono što se, na žalost po celo naše društvo, pokazalo kao istina: svaki potez Vladana Đokića s najodgovornije pozicije na Univerzitetu vodio je u rastakanje visokog školstva, onoga što svaka država i nacija smatraju neprocenjivomvrednošću za budućnost i dalji razvoj.

1/7 Vidi galeriju Politička odiseja Vladana Đokića: Kurir bio u pravu kad je upozoravao na prave motive rektora u urušavanju Univerziteta Foto: Kurir

Kurir je, s druge strane, dobio satisfakciju da je bio na pravoj strani istine, ma koliko je to u periodu kulminacije studentske pobune bilo proglašavano za jeretički glas.

Dejan Šoškić

Bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS), koji je na toj funkciji bio do 2012. godine, dok je Demokratska stranka bila na vlasti. i koji je prema pisanju medija 2022. godine bio potencijalni kandidat opozicije za predsednika države ili gradonačelnika Beograda.

Dejan Šoškić Foto: Dado Đilas

Šoškić je i član takozvane anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Kurir je još na početku, čim je osnovana ova neformalna grupa sastavljena od ljudi bliskih opozcionim struktirama, postavio pitanje kako će Dejan Šoškić prepoznati eventualne koruptivne elemente u slučaju nadstrešnice kada se zna da je i sam bio upleten u sumnjive finansijske tranše dok je bio na visokoj poziciji u centralnoj banci.

Zdenko Tomanović

Beogradski advokat se i ranije pominjao na ovoj listi. Građani Srbije sećaju ga se i od letos: dok su oni svakodnevno trpeli posledice nasilnih protesta i blokada, Tomanović je odmarao na jahti u luksuznom letovalištu Porto Novi.

Zdenko Tomanović Foto: Nenad Kostć

Zdenko Tomanović je, kako smo pisali, proletos potvrdio svoju podršku studentima blokaderima.

"Oni će nas zvati kad bude bilo potrebno da im pomognemo", rekao je Tomanović otvoreno.

Potom je bio konkretniji, pa naveo da smatra da prvi zahtev treba da bude da se BIA rasformira, nakon čega je za štrajk advokata rekao da je njihova obaveza jer "advokati moraju da zaustave ovu vlast".

"Radikalizacija da se sprovede na štetu same države i društva, ali i na štetu vlasti", konstatovao je Tomanović.

Jelena Stupljanin

"Ja njih ne smatram ljudima uopšte... ljudi su sa ove strane... to su neki demoni, monstrumi... kako bih rekla, neki ljudi koji nisu svesni toga šta rade. Neki ljudi koji su očigledno toliko zaključali svoje emocije".

Ovim rečima je glumica Jelena Stupljanin nedavno za blokadersku N1 opisala građane Srbije koji ne podržavaju blokaderski pokret.

Jelena Stupljanin Foto: Youtube Screenshot

Jovo Bakić

Profesor i jedan od vođa blokadera poznat je po pozivima na dinstanje i prženje i pozivima na "revolucije" u Srbiji.

Jovo Bakić Foto: ATA Images N1

Osim toga, on je najavio da će u slučaju da on i njegova ekipa dođu na vlast "suditi po kratkom postupku". Takođe, otvoreno je priznao da puca na ministarsku fotelju i to na, ni manje ni više, nego na poziciju Ministra policije.

Poznata je njegova pretnja: "Jurićemo vas po ulici".

Zlatko Kokanović

Navodno ekolog, a u stvarnosti poznat po vređanju predsednika Vučića, pozivanju na građanski rat, i mržnji prema Srbima iz Srpske i Hrvatske.

Zlatko Kokanović Foto: BETA Amir Hamzagić

Rodoljub Šabić

Bivši poverenik za informacije od javnog značaja zapravo je među narodom najpoznatiji po izmišljenom napadu na samog sebe.

Rodoljub Šabić je tvrdio da je napadnut, a onda sam demantovao svoju laž Foto: Printscreen Inastagram

Naime, Šabić se sapleo i pao, udario glavom o pod, ali je to sve "zaboravio" pa javno trvdio da ga je neko napao, pa da ga je neko sapleo - a zapravo sam pao sa se ubio. I lagao.

Tihomir Stanić

Popularni glumac podržava studentski blokaderski pokret od početka.

Foto: Kurir Televizija

Ostaje prilično nejasno i tužno zašto se Stanić nije oglasio kada su ti isti, kako ih je on opisao "mladi ljudi koji se bore iz ideje i uverenja" proletos dve nedelje blokirali RTS, maltertirali zaposlene - i novinare i obezbeđenje - zabranili im rad. Isti RTS koji je Tihomiru Staniću, odnosno njegovoj producentskoj kući, uplatio 2.079.710 evra u periodu od 31. jula 2023. do 20. septembra 2024. godine.

Isti RTS u čijim je serijama Stanić ostvario svoje najpoznatije uloge.

Dejan Bodiroga

Proslavljeni korarkaš bio je na mnogim protestima blokadera. Bio je i govornik na protestu za Vidovdan.

A bio je i "elitnom" društvu onih koji su bili na funkcijama kada je pala nadstrešnica u Novom Sadu.

Foto: Kurir