Na glavnom odboru Narodnog pokreta Srbije (NPS), stranke na čijem čelu je Miroslav Aleksić, došlo je do totalnog loma, a politički filozof Dragoljub Kojčić i šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov složni su da su svađe u opoziciji sada već redovna stvar.

Kako smo pisali, pale su i teške reči pošto je Aleksić zapretio svima koji bi dali podršku plenumašima, poručujući im da mogu "momentalno da napuste NPS". Svoj stav Aleksić je obrazložio tvrdeći da NPS ne može politički ugled i infrastrukturu koju su godinama gradili, da prepuste "nepoznatim ljudima".

Ovo je samo jedan u nizu događaju koji oslikavaju potpuni raspad blokaderske struje, a konkretno Aleksić već unazad nekoliko meseci uznosi negativne stavove o studentima blokaderima, govoreći kako oni treba da naprave prvi korak.

- Mi smo sve vreme njih pratili, i Narodni pokret Srbije i opozicija, od početka. Bili na protestima, tukli se s policijom, štitili ih, advokatski tim naš je radio, kao i drugih stranaka, pomagali smo i hranom i novcem, na sve moguće načine - rekao je Miroslav Aleksić na N1 krajem septembra.

Duboka agonija

Sednica Aleksićeve NPS došla je dva meseca kasnije, a prema rečima političkog filozofa Dragoljuba Kojčića, sve što se desilo na njoj samo je početak duboke agonije opozicije.

- Opoziciji više ništa ne može da pomogne da se dokopa poverenja građana Srbije. Opozicioni korpus u Srbiji u nedostatku bilo kakve političke ideologije ili programa našao je zajednički jezik u eksploataciji nacionalnih nesreća, pre svega pada nadstrešnice. Želja da se dođe na vlast zaslepila je kompletni opozicioni spektar. Sasvim je razumljivo da u nedostatku zajedničke ideje koja bi rukovodila opoziciju, pokretački motiv svakog njihovog segmenta, bez obzira da li su u pitanju političke stranke ili varijeteti studentskog pokreta, svodi se na međusobne obračune ko će da bude lider i da zauzme vodeće funkcije u državi. To podseća na podelu plena u kriminogenim krugovima pa i ne čudi što, kako vreme prolazi, dolazi do eskalacije rivaliteta između različitih opozicionih subjekata - kaže Kojčić.

Ćeraće se oni još

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov kaže za Kurir da on već dugo prati tu borbu između njih za temu ko je važniji i ko će zapravo da bude lider u tom blokaderskom pokretu.

- I ovo je samo još jedna epizoda u celoj toj priči. Takođe, meni je potpuno jasna pozicija Miroslava Aleksića iz prostog za razlogu što Aleksić iz budžeta dobija oko milion evra godišnji za finansiranje svoje stranke. Tako da mi je potpuno jasno zašto mu ne pada na pamet da novac i mesto u parlamentu i sve ostalo prepusti nekom drugom. Znači on ima milion evra razloga za to. Tako da gledaćemo mi toga još. S druge strane građani mogu da vide da bi vlast koju su hteli da preuzmu na ulici bila posvađana i raspala bi se paramparčad za svega nekoliko meseci što bi dovelo do velikih problema za funkcionisanje države u ovim međunarodnim okolnostima. Tako da to još jednom pokazuje i njihovu nesposobnost i njihovu neozbiljnost i prosto činjenicu da oni takvi ne smeju zbog interesa države Srbije da dodu u priliku da svojom neozbiljnošću zapravo naprave štetu i državi i sve njenih građana - zaključuje Jovanov.