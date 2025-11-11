Slušaj vest

Blokaderi, takozvani "studenti", žestoko su se obrukali, iako su prvi u redu da vređaju svakoga ko ne misli kao oni ili im se ne daj Bože suprotstavi!

"Nobelovci" su pokazali elementarnu nepismenost i tou centru prestonice, centru Beograda u kom svakodnevno prave haos.

Ovog puta, "stradala" je ulica Kneginje Zorke na Vračaru.

Hteli su da daju sebi na značaju, napravili grafit "Ulica rađa Nobelovce", ali tom prilikom pokazali da ne znaju sva slova.

Foto: Kurir

Umesto "rađa", napisali su "raća", na ćirilici, pa im se tako obilo o glavu što mesecima ispiraju usta i sve neistomišljenike pogrdno nazivaju "ćaci".

Sada su oni ti kojima se svi smeju, a fotografija ovog blama se nezaustavljivo širi društvenim mrežama.