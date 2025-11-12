Danas od 10 časova
MINISTAR ĐURIĆ UČESTVUJE NA PRVOM "EURONEWS ADRIA" SAMITU: Govoriće na panelu "Region između Istoka i Zapada"
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće na prvom regionalnom "Euronews Adria" samitu danas u 10 časova u Palati Srbije.
Ministar Đurić govoriće na panelu "Region između Istoka i Zapada".
Na samitu, koji ima ideju pokretanja tradicije godišnje konferencije, predstavnici iz oblasti politike, privrede, medija i međunarodne zajednice govoriće o razvoju Zapadnog Balkana, unapređenju regionalne saradnje i evropskoj perspektivi regiona.
