Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće na prvom regionalnom "Euronews Adria" samitu danas u 10 časova u Palati Srbije.

Ministar Đurić govoriće na panelu "Region između Istoka i Zapada".

Na samitu, koji ima ideju pokretanja tradicije godišnje konferencije, predstavnici iz oblasti politike, privrede, medija i međunarodne zajednice govoriće o razvoju Zapadnog Balkana, unapređenju regionalne saradnje i evropskoj perspektivi regiona.

Marko Đurić (3).jpg
17.jpg
17.jpg
marko đurić kosovo online 2.jpg