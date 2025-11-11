Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić podelio je fotografiju Ordena časti Republike Angole, kojim je posthumno odlikovao Josipa Broza Tita. 

- Orden časti Republike Angole kojim je predsednik Republike Angole Žoao Manuel Laurenso posthumno odlikovao Josipa Broza Tita za zasluge u borbi za nezavisnost Angole, kao i za konsolidaciju mira i razvoj zemlje - napisao je uz podeljenu fotografiju. 

U nastavku pogledajte kako izgleda orden: 

Kurir.rs

