Orden časti Republike Angole
DAČIĆ PODELIO ORDEN ČASTI KOJIM JE POSTHUMNO ODLIKOVAN TITO: "Za usluge u borbi za nezavisnost Angole!" (FOTO)
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić podelio je fotografiju Ordena časti Republike Angole, kojim je posthumno odlikovao Josipa Broza Tita.
- Orden časti Republike Angole kojim je predsednik Republike Angole Žoao Manuel Laurenso posthumno odlikovao Josipa Broza Tita za zasluge u borbi za nezavisnost Angole, kao i za konsolidaciju mira i razvoj zemlje - napisao je uz podeljenu fotografiju.
U nastavku pogledajte kako izgleda orden:
