Podsetimo, kako smo danas objavili, blokaderska lista Novosadskog univerziteta je gotova, dok se kandidati Beogradskog univerziteta tek finiširaju.
"LISTA IM JE TAKVA KAKO ĆE DA PROĐE NA IZBORIMA" Vučić o studentsko-blokaderskoj listi: Narod će da proceni
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kratko je danas prokomentarisao studentsko-blokadersku listu.
- Imamo mnogo važnijih tema. Lista im je takva kako će da prođe na izborima, narod će da proceni - rekao je on.
