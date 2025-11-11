Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kratko je danas prokomentarisao studentsko-blokadersku listu.

- Imamo mnogo važnijih tema. Lista im je takva kako će da prođe na izborima, narod će da proceni - rekao je on.

Podsetimo, kako smo danas objavili, blokaderska lista Novosadskog univerziteta je gotova, dok se kandidati Beogradskog univerziteta tek finiširaju. 

Detaljnije o tome čitajte u posebnoj vesti.

