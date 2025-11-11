Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u Nacionalnom dnevniku, govorio je, između ostalog, i o Dijani Hrki i štrajku glađu.

- Želeći da jednu agoniju jedne žene koja je izgubila dete zaustavimo, da je zamolimo da ne ugrožava svoje zdravlje, a državne i državne institucije će da rešavaju probleme, pre svega u sprovođenju pravde, donošenju rešenja koja neće biti ni laka, ni brza, niti ih igde ima za takva krivična dela da su laka i brza. Negde čekate pet, negde osamnaest godina, a mi ćemo gledati da to bude mnogo, mnogo brže od svega toga. Kako to ide u demokratskim i pravno uređenim zemljama - rekao je na početku Vučić i dodao:

- Onda je ona rekla tog dana, pa ne mogu da se odazovem zato što me nije lično pozvao. Podsetiću vas jer smo to već svi zaboravili. Onda meni nije bilo teško i rekao sam okej. Bez obzira na to što je govorila o tebi, što je vikala, što je skandirala. Ona je građanka Srbije, ti moraš da vodiš računa o njoj, moraš da brineš o njoj. Ja sam je pozvao lično. Imali smo razgovor, nije bio kratak razgovor. Ona je danas rekla da neće da govori. Ja neću da govorim kakav je bio razgovor, bio je pristojan razgovor. U nečemu smo se saglasili, u nečemu nismo.

Dijana Hrka Foto: Spasa Dakic / Sipa Press / Profi

O razgovoru

- Uglavnom, ona je imala neka pitanja, ja sam dao neke odgovore, ali časni ljudi ne prenose privatni razgovor, iako je mene Vojnobezbednosna agencija obavestila da su oni snimali neovlašćeno moj razgovor. Dakle, što je direktno protivzakonito, predviđena je velika kazna zatvora za to. Ja nikada neću goniti zbog toga bilo koga ko je u tom neovlašćenom snimanju učestvovao. Da li je preko speakerfona, na ovaj ili onaj način, potpuno je svejedno. Nisam čak hteo da ulazim u to što mi je služba javila, jer nemam čega da se stidim u tom razgovoru. Ja ih pozivam sad da slobodno objave kompletan razgovor. Nemam nikakav problem sa tim - naveo je i dodao:

- Ponosan sam na svaku reč koju sam izgovorio, jer su bile istinite reči, dobronamerne reči. Reči brižnog čoveka, čoveka koji želi da pomogne nekome. Čoveka koji želi da zaštiti nečije zdravlje i na sve to što sam rekao, na sve to što sam izgovorio, apsolutno sam ponosan. Ne mislim da su njene reči i ne mislim da je njena odluka da sam nenadležan. To je rečnik nekih drugih ljudi.

