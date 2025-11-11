Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras detaljne podatke koji se tiču Generalštaba, iz kojih se vidi šta je suština svega.

- Sad ću vam dati zbirno na jednom mesto sve podatke, oko Generalštaba. Zaprepastiće se ljudi kada čuju podatke i kada ih podsetim na nešto. Sećate li se vi Maršalata? Maršalat je jedna veličanstvena zgrada bila ovde, i to je prostor nedaleko od vas ovde. Dakle, elitni deo Dedinje, najelitniji. Maršalat 4,2 hektara i komanda garde Vojske Srbije. 4,2 hektara mi prodajemo Američkoj ambasadi, ne američkom predsedniku ili nekom od njemu bliskih ljudi. Već dogovaramo tada sa Majkl Poltom, američkim ambasadorom. Naša poreska uprava i vlada Srbije procenjuju vrednost zemljišta na 28 miliona dolara. Što je bila laž, što je bilo dva do dva i po puta potcenjeno u odnosu na stvarnu vrednost - rekao je predsednik Vučić.

Amerikanci 4,2 hektara platili 15 miliona

On je naveo da je to najlepša i najbolja zemlja u Beogradu i da 4,2 hektara Amerikanci plaćaju 15,1 milion dolara.

- I postaju vlasnici. Američka ambasada vam je sada tu. Nisu Amerikanci ništa krivi, ni zašto ih ne optužuju. Da sam na njihovom mestu, ja bih to isto uradio. Dakle, oni su drastično smanjili cenu koju je poreska uprava i vlada Srbije odredila, vlada Vojislava Koštunice i Milana Parivodića i drugih ministara u to vreme. Šokiraćete se kada čujete poređenja sva. Pri tome, za sve to da bi mogli da prodaju Američkoj ambasadi, iako je to zaštićeno kulturno dobro, menjaju i urbanistički plan. Sve pripremaju da bi prodali i daju za duplo manje para od minimalne procene u trajno vlasništvo Američkoj državi. To je sad pripada Američkoj ambasadi za vek i vekova - izjavio je Vučić.

Predsednik je naveo da neće da komentariše i stratešku poziciju koje to mesto ima, sa direktnim pogledom i na vojne objekte i na sve druge stvari.

- Pogledajte šta oni kritikuju sad. Kažu 'ne damo rušenje Generalštaba'. Pa Generalštab je srušen. I to je na užasan način srušen tokom NATO agresije koju ste vi nazivali NATO intervencijom. Valjda je neko vadio zub ili popravljao zub pa je bila intervencija ili vam stavljao protezu. Ne, to je bila NATO agresija. I mi kažemo, to je srušeno. Ja još 2014. i 2015. tražim da ili renoviramo ili da izmestimo Ministarstvo odbrane i Generalštab na drugo mesto što ćemo da radimo. Svakako da radimo jer ovo je potpuno beskorisno, nesuvislo - rekao je Vučić.

Ne prodajemo, dajemo u zakup

Predsednik naglašava da, za razliku od njih koji su prodali Maršalat i komandu garde, mi ovo ne prodajemo.

- Mi dajemo u zakup na 99 godina. U dugoročni zakup dajemo. Dakle, velika razlika. Mi ovo dajemo u zakup. Pri tome, mi imamo prava na korišćenje tog prostora, zemljišta, uzimanje prihoda i profita od posla koji se napravi. 22,5% u narednih 99 godina. Dakle, mi dajemo zemlju, oni daju investiciju od najmanje 650 miliona evra. Dakle, ogromna investicija za našu zemlju. Fantastičan prostor u kojem će naši ljudi da uživaju. A je li uživate u maršalatu možda? Ne možemo maltene ni da uđemo. A u ovome će svi moći da uživaju. I svi stranci, i svi naši ljudi. To će da privuče dodatno turiste. Tih 650 miliona evra koji oni ulože - naveo je Vučić.

Govoreći o zaradi, predsednik je istakao da "mi odmah u novcu za nešto što nismo prodali imamo preko 220 miliona dolara".