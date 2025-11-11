Slušaj vest

Nakon mirnog komemorativnog skupa 1. novembra u Novom Sadu u svom govoru majka stradalog Stefana Hrke - Dijana Hrka najavljuje štrajk glađu i ograđuje se od studenta. Dijanin štrajk glađu izaziva emotivni odjek i menja dinamiku na protestima. Dok deo javnosti vidi u njoj simbol hrabrosti i borbe, drugi vide emotivnu manipulaciju, a studenti su zabrinuti zbog mogućeg skretanja fokusa i zloupotrebe.

Gosti koji su u emisiji "Usijanje" govorili na ovu temu bili su Milan Petričković, profesor na FPN, Dragoljub Kojčić, politički filozof i

Vladimir Kljajić, politikolog.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković ističe da je jedina solucija i jedino rešenje dijalog. Međutim za dijalog su potrebne dve strane:

- Strogo razvdvajam bol majke koja je izgubila dete i fenomen sa političkim implikacijama. Ovde imamo politički obojen štrajk koji bi trebao da izazove produbljivanje tenzija. Poprilično dugo je pripremano. Sve vreme smo imali faze neke: počelo se sa energijom studenata. Ovde se ne radi samo o studentima, diskutabilna je njihova nezavisnost. Postoje i finansijeri a i oni koji planiraju. Meni sve ukazuje na marionetske konce koje neko povlači. Ovaj štrajk se svodi na činjenicu da je nužno potrebno da postoji tinjajuća kapisla koja će da okuplja stanovnike - kaže Petričković i dodaje:

- Ta ličnost obeležava jedan segment blokaderske populacije. Evo možemo videti i neke ljude iz opozicione strukture koji su zainteresovani za blokade. Sve se ovo ne bi događalo, da ne postoji šira slika ljudi. Ovde imamo više interesnih grupa, tako da je pitanje stranih upliva, nevladinih sektora i tako dalje. Pitanje je ko će preuzeti funkciju lidera. Rektor, određeni dekani fakulteta i profesori koji bi želeli da imaju vlast van principa. Imamo jednu sliku koja je na prvi pogled nejasna. Vidimo mnoštvo ukrštenih stvari, štrajk je vrsta manipulacije koja ima za cilj privlačenje nezadovoljnih i širenje tenzija.

Kojčić dodaje da blokade i njihovi čelnici nemaju političke ideje i stavove i time pokazuju da ne znaju šta žele i zbog čega su na ulicama:

- Ne postoji jedan zajednički imenitelj njihovih pokreta. Ako nekoga dovodiš na vlast, dovodiš ga jer želiš da vodi zajednicu. Ova vlast je po svim parametrima više unapredila zemlju od prošle vlasti. Sa stanovništa međunarodne zajednice i mišljenja prema Srbiji je uradila više nego iko. Gde je onda politički problem opozicije? Oni ne mogu ni da se govore šta im se ne sviđa kod Vučića, samo žele da dođu na vlast. Oni znaju šta neće, neće Vučića, ali ne znaju šta hoće. Zbog toga se broj pristalica smanjuje.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Kada je u pitanju krajne rešenje nemira na ulicama, Kljajić ističe da se pravda ne traži van Skupštine Srbije, već u njoj:

- Postoji bezidejno jer ima previše aktera u priči. Sada ne znamo ni koliko ima aktera više. Ta politika sada gubi svoju oštricu i to mnogo manje ima mogućnost za motivaciju građana. Štrajk glađu je emotivna ucena i to nije dobro za demokratiju. Rešenje ne treba da tražimo ispred Narodne Skupštine već u njoj. Jednim opasnim ponašanjem ucenjujete drugu stranu. Odbijanje dijaloga sa predsednikom Vučićem je svakako loše. Ali, očito druga strana veruje da je ulica rešenje i jedini način.

Kandidati studentske liste

Sa znatiželjom smo mesecima čekali kompletne poteze, kompletna imena, lik i delo ljudi koje će se naći na studentskoj listi. Studentska lista novosadskog univerziteta je gotova. Kandidati beogradskog univerziteta nisu potvrđena. Kako tvrdi portal "Vreme", na listi beogradskog univerziteta nalazi se Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, advokat Zdenko Tomanović, Prof. Jovo Bakić, advokat Rodoljub Šabić, glumci Tihomir Stanić i Jelena Stupljanin i ekološki aktivisti Zlatko Kokanović.

- U jednom ozbiljnom političkom abijentu je čak i manje bitno koji je personalni kadar, već je važna koja je politika. Nemaju političke stavove, kao ni Dijana Hrka. Ja još nisam čuo političke stavove od strane njih, samo imaju performanski kapacitet. Jovo Bakić je najskandalozniji i on bi trebao da bude prosvećen u tom političkom smislu, civilizovanosti - kaže Kojčić i dodaje:

- Međutim on je pretio svakakvim uvredama: bacićemo vas u reke, u jame. Pa jel to politički program? Od ukupnog zbira tih ličnosti, koje se predlažu nisam čuo ni jednu koherentnu političku ideju, čak ni od pojedinačkog čoveka. Ta glumica čak i ne živi u Srbiji, a ona bine o našoj sudbini.

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

Kljajić dodaje i da je očigledno blokaderska lista proizvod određenih političkih elita, koje su dosta problematične:

- Imamo Kokanovića koji će se očito naći na toj listi, on je imao ksenofobske stavove o ljudima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To su sve izjave na osnovu kojih bi građani trebali da prosuđuju da li su kandidati za izbore ili ne. Mi ćemo onda imati jednu institucionalnu borbu koja je mnogo zdravija za jedno društvo. Sada imamo pozive profesora Bakića na revoluciju. Sve te stvari ukazuju da je ovo jedan klasičan poziv na nasilje.

"BAKIĆ POZIVAO NA REVOLUCIJU, KOKANOVIĆ IMA KSENOFOBSKE STAVOVE!" Poznati kandidati studentske liste, a evo o kome se zapravo radi: Veoma su problematični Izvor: Kurir televizija

