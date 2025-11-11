"Niko ne pominje da je čovek zamalo ubijen, jer su oni nama iracionalnim delom svesti i podsvesti, uspeli da isperu sve racionalne argumente. I nije više važan Milan Bogdanović, koji je teško ranjen, niko nije važan. Strašna je pesma 'Marširala kralja Petra garda', jer je neko hteo da trećim stihom u četvrtoj strofi naljuti majku. Ljudi, jeste li vi svesni šta pričate? Jeste li vi svesni koliko ste daleko u svojoj mržnji otišli, u svojim izmišljotinama, u svojim besmislenim lažima?", rekao je predsednik Vučić u Nacionalnom dnevniku i dodao: