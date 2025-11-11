JE LI VAS SRAMOTA BAR MALO? Vučić blokaderima: Jeste li svesni koliko ste daleko u svojoj mržnji otišli, u svojim izmišljotinama, u svojim besmislenim lažima?
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da "niko ne pominje da su Milana zamalo ubili, ali im strašno smetaju najlepše srpske pesme, Vidovdan, Tamo daleko i Marširala kralja Petra garda".
"Niko ne pominje da je čovek zamalo ubijen, jer su oni nama iracionalnim delom svesti i podsvesti, uspeli da isperu sve racionalne argumente. I nije više važan Milan Bogdanović, koji je teško ranjen, niko nije važan. Strašna je pesma 'Marširala kralja Petra garda', jer je neko hteo da trećim stihom u četvrtoj strofi naljuti majku. Ljudi, jeste li vi svesni šta pričate? Jeste li vi svesni koliko ste daleko u svojoj mržnji otišli, u svojim izmišljotinama, u svojim besmislenim lažima?", rekao je predsednik Vučić u Nacionalnom dnevniku i dodao:
"Da pitam sve te glumce, sportiste, i sve, je li vas sramota bar malo? Je l' vas bar malo sramota za tolike laži?"