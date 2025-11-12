Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da će u četvrtak putovati u Pariz gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i naglasio da će to biti izuzetno važan sastanak.

"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama", rekao je Vučić gostujući na TV Pink.

Naglasio je da u Pariz ide bukvalno na sat i po ili dva.

Na pitanje da kaže više o detaljima sastanka Vučić je rekao da to neće uraditi dok se ne završi razgovor.

"Ništa vam neću reći dok se ne završi razgovor, a tada ću vam reći desetak birokratskih rečenica", rekao je Vučić.

"Da hoću da vam kažem, ja bih pustio, tajno bih snimao pa vam puštao razgovor, a časni ljudi to ne rade i nikada nikoga tajno ne snimaju", kazao je Vučić.

Podsetimo, predsednik je sinoć saopštio i detaljne podatke koji se tiču Generalštaba, iz kojih se vidi šta je suština svega, a više o tome pročitajte na ovom linku.