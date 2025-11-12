Slušaj vest

Istina ne bira stranu! Nju ne zanima ko je saopštio, da li na nju pristajete, niti da li vam se dopada. Mesecima unazad, pišemo o pozadini najznačajnijih događaja i pravim motivima njihovih učesnika, a sada je dokazano da smo bili u pravu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Saša Gajović, novinar i publicista, vezujući se za medije Dragana Šolaka, čije načine poslovanja je razotkrio Kurir.

- Istina stvarno ne bira stranu - rekao je na početku Gajović.

Gajović je govorio o Šolakovom odnosu prema Evropskoj uniji, kao i mogućem negativnom uticaju na stav Srba prema samoj EU, iako je godinama deklarativno predstavljao svoje medije kao pro-evropski orijentisane:

- Šolak i njegovi mediji nisu imali ništa protiv EU za vreme prethodne vlasti, za vreme demokrata. Promenom vlasti i gubitkom monopola, koji je voleo da ima, a bio je vrlo blizak sa centrima moći u Demokratskoj stranci. Onda je promenio agendu i ne samo da je bio protiv Srbije kao zemlje, već i protiv njenog ulaska u EU - kaže Gajović.

On dodaje da se ovo najbolje vidi po njegovim medijima i komentarisanje našeg državnog vrha u kontaktu sa čelnicima EU:

- To je bilo komentarisano sa kritičkim stavom, a kritikovao je i ljude iz EU. Normalno je da pod ovim narativom ubeđenje našeg evropskog puta kod javnog mnjenja. On je bio vrlo medijski uticajan, a to se prelilo i na današnjicu. Njegovim medijima deo građanstva Srbije veruje - kaže Gajović.

Gajović: Šolak voli da ima monopol - Neko vreme je imao veliki medijski uticaj Izvor: Kurir televizija

Gajović ističe da su najveća sredstva koja Srbija dobija upravo poreklom iz Evropske unije, pa napreduje upravo zbog kapitala država EU koji se preliva u Srbiju.

