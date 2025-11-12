Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je danas nadu da će u decembru biti otvoren klaster 3 u okviru evrointegracija.
BRNABIĆ SE NADA DA ĆE KLASTER 3 BITI OTVOREN U DECEMBRU: Nakon toga potrebno je ubrzati reforme, svim državama članstvo donelo više koristi nego štete
Nakon toga, dodala je Brnabić, potrebno je ubrzati reforme koje su usporile jer nema nacionalnog konsenzusa da se ide ka članstvu u EU.
“Zapadni Balkan mora da bude deo najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva da bismo se okrenuli budućnosti”, rekla je na Adria samitu koji u Beogradu organizuju MTS i Juronjuz Srbija.
Još je rekla da je svim državama članstvo donelo više koristi nego štete, a već sad je 60 odsto izvoza u EU.
Brnabić je rekla da su reforme iako kompleksne u interesu Srbije, a da srpske vlasti to često pogrešno komuniciraju kao nešto što EU traži.
Na otvaranju samita obratili su se i regionalna direktorka Juronjuza Minja Miletić i generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić.
