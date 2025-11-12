Slušaj vest

Blokaderi počinju da se distanciraju od delovanja Dijane Hrke. Kako Kurir saznaje, oni je ne osuđuju zbog bola i gubitka, već zbog političkih ambicija i manipulacije tog bola. Dakle, svi se slažu u jednom. Dijana Hrka jeste izmanipulisana, ali je pitanje od koga?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike i

profesor doktor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

Mihajlović: Manjina je pokušala da sprovede anarhiju

Mihajlović ističe da Srbija godinu dana svakodnevno doživljava teror:

- Ovaj teror sada kulminira manipulacijom Dijane Hrke, koja je vrlo svesna šta se dešava i odlučila je da se bori za blokadere. Tužna sam kada vidim da se neko tako ponaša, ali ona je krenula u štrajk glađu. Studenti, manjina koja je pokušala da sprovede anarhiju i blokirala je fakultete, a strašne su i svađe unutar studentskog pokreta - kaže Mihajlović.

Ona ističe da ne postoji spontanost ni u podršci, ni u ograđivanju od Dijane Hrke, pa je i Hrkino javljanje predsedniku organizovano.

- Šta god bilo, važnije je koliko država uspeva da ostane stabilna i da radi. Mi moramo nekako da prebrodimo krizu u koju smo ušli - kaže Mihajlović, dodajući da već sada stvari deluju drugačije nego pre par meseci, te se kriza već obuzdava.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Kajtez: Dobitna kombinacija za njih je krv na ulicama Srbije

Kajtez kaže da su strani centri moći sa regionalnim podizvođačima pripremili poslednjih godinu dana blokada, a imaju svoje pomoćnike sa teritorije Srbije:

- Ne može biti dijaloga kada oni ne žele dijalog, a ni pomirenja. Većinska Srbija je protiv razdvajanja Srbije. Mi znamo koje istorijske sile žele pretkumanovsku Srbiju. Oni koji su stali na njihovu stranu, tu nema pregovora. Pobediće ono što je demokratska, slobodarska, većinska Srbija - kaže Kajtez.

On dodaje da se blokaderi rasipaju i preostaje im samo nasilje u ovoj borbi.

- Sve moguće kombinacije iz raznih udžbenika koriste i traže dobitnu kombinaciju, a to je da padne krv na ulicama Srbije, da bude mrtvih sa obe strane i da izazovu građanski rat. Žele rat među Srbima - navodi Kajtez.

