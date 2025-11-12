Slušaj vest

Iskusni politički vuk prof. Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke, koji je u desetoj deceniji života, komentarisao je blokadersku, tzv. studentsku listu Novosadskog univerziteta koja je procurila u javnost.

- Ovo sa studentima lepo zvuči i obećava, ali postavlja se pitanje legitimnosti! Njih vole rođaci, masovni su, a onda ne znamo jasan program jer ima jako mnogo tih, kao, kandidata za buduću veliku vlast - rekao je prof. Mićunović za RTS.

Lista kandidata na blokaderskoj listi Novosadskog univerziteta je otkrivena i objavljena u listu "Vreme", blokaderskom nedeljniku kojem je, očigledno, kao i svima "prekipelo" skrivanje imena ljudi koji će se naći na toj listi na sledećim parlamentarnim izborima.