Iskusni politički vuk prof. Dragoljub Mićunović, predsednik političkog saveta Demokratske stranke, koji je u desetoj deceniji života, komentarisao je blokadersku, tzv. studentsku listu Novosadskog univerziteta koja je procurila u javnost.

- Ovo sa studentima lepo zvuči i obećava, ali postavlja se pitanje legitimnosti! Njih vole rođaci, masovni su, a onda ne znamo jasan program jer ima jako mnogo tih, kao, kandidata za buduću veliku vlast - rekao je prof. Mićunović za RTS.

Lista kandidata na blokaderskoj listi Novosadskog univerziteta je otkrivena i objavljena u listu "Vreme", blokaderskom nedeljniku kojem je, očigledno, kao i svima "prekipelo" skrivanje imena ljudi koji će se naći na toj listi na sledećim parlamentarnim izborima.

Studenti blokaderi ni nakon što je njima naklonjen nedeljnik objavio listu kandidata ne žele da je potvrde, već su se dali u "saniranje štete" pa preko društvenih mreža šire apele da se prestane sa "rovarenjem" po njihovoj listi?!

