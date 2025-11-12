Slušaj vest

Najpoznatiji studenti blokaderi, braća Lazar i Luka Stojaković - i dalje su aktivni na protestima, a nova sezona skupova donela je i njihovo luksuznije izdanje - automobil Mercedes sa specijanim tablicama.

Lazar, poznat po svom omiljenom Roleksu ali i po tome što je u jeku blokada fakulteta u Srbiji otišao na plaćenu praksu u Nemačkoj, i Luka - najpoznatiji po svojoj "akciji" u Crnoj Gori, gde je u februaru zaustavljen od strane crnogorske policije, kada je odbio testiranje na opojna sredstva - bili su predvodnici blokada svog FON-a - Fakulteta organizacionih nauka.

Lazar je, podsetimo, bio i veoma zastupljen u medijima, gdeje davao politički obojene izjave još na početku, pa su ga se njegovi sa FON-a odrekli, tj, ogradili se od njegovih stavova, da bi se on nakon par meseci "mirno povukao" u sigurnost Berlina sa pozamašnom stipendijom u džepu.

Novembarski skupovi ispred Skupštine Srbije, kao podrška Dijani Hrki, vratili su Lazara sa studentske prakse u Beograd, pa su on i njegov brat ponovo povremeno na ulici, a do centra zbivanja ne idu peške, već u svom udobnom mercedes benzu - C klasa W206.

Mercedes Lazara i Luke Stojakovića sa specijalnim tablicama - LL Foto: Kurir

Ovakav model košta oko 49.000 evra, i to osnovni model. Polovni automobili su naravno jeftiniji, u Nemačkoj, na primer, ovaj model godište 2021., dizelaš kosta oko 28.000 evra.

Osim cene koja naravno prava sitnica za blokadersku elitu, zanimljiva je i registracija, personalozovana za njih dvojicu - BG - LL. Lazar i Luka. Da se zna ko vozi mečku na protest!

Realno, ako nešto simbolizuje "studentsku" borbu onda je to nemačka "mečka", kojom se brzo stigne na mesto okupljanja, simbol je brzine i upornosti. A braća Stojaković zaista su uporna i ne odustaju od svojih ideala - što skuplje, to bolje.

A put do "pravde" lakši je u udobnom mercedesu, sa rukom s roleksom na volanu.