Slušaj vest

Blokaderski tabloid "Danas" posle godinu dana "pumpanja" i podržavanja nezakonitih blokada fakulteta u Srbiji preko noći je promenio priču i objavio tekst pod naslovom "Nove blokade bile bi samoubistvo za fakultete"!

Isti tabloid koji je u nastavcima objavljivao hrvatsku "Blokadnu kuharicu" - uputstva za blokade fakulteta i rušenje vlasti u Srbiji po receptu iz Hrvatske - danas je odlučio da objavi takav tekst koji je zapravo trebalo da izađe u januaru, kada su "kuharicom" iz Hrvatske itekako pomogli opsade srpskih univerziteta, ne mareći za sudbine pravih studenata, koji nisu želeli da uđu u političke proteste već samo da studiraju.

Samoubistvo: Tekst u Danasu o novim blokadama Foto: Printscreen Danas

"Ulazak u nove blokade fakulteta bio bi kontraproduktivan i za fakultete, za Univerzitet, ali i za same studente, saglasni su sagovornici Danasa, koji smatraju da borba za ispunjenje studentskih zahteva ne treba da se svodi na ponovni bojkot nastavnog procesa".

To je uvod u analizu ovog tabloida!

Što bi reko Radovan Treći - AJDE?!

"Ako se blokade fakulteta nastave, studenti će izgubiti akademsku godinu, zajedno sa stipendiranjem, mestima na budžetu i u domovima, ali i mogućnošću daljeg stručnog usavršavanja. Ništa bolja situacija nije ni za đake onih osnovnih i srednjih škola gde su profesori u štrajku, jer ih čekaju časovi subotom i praznicima, ili produžetak školske godine. Ako se ovakva situacijaprolongira, postavlja se pitanje šta će biti sa malom maturom, polaganjem prijemnih ispita i upisa nove generacije na fakultete!"

Još tada smo, na samom početku onoga što će se pokazati kao zamalo pogubno za fakultete u Srbiji upozoravali, pozivali na razum, na dijalog, na prestanak haosa koji smo još tada predvideli.

A "Danas" je upozorio danas.

Dobro jutro!