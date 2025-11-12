Slušaj vest

- Tokom NATO agresije, Maršalat - 4,2 hektara i Komanda garde, Komanda garde Vojske Srbije... 4,2 hektara mi prodajemo američkoj ambasadi, dogovaramo tada sa Majklom Poltom, američkim ambasadorom, naša Poreska uprava i Vlada Srbije procenjuju vrednost zemljišta na 28 miliona dolara, što je bila laž! Što je bilo dva do dva i po puta potcenjeno u odnosu na stvarnu vrednost! Amerikanci plaćaju 15,1 milion dolara i postaju vlasnici?!, činjenice su koje je sinoć izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pinka izneo brojne činjenice o onome što se dešavalo u Srbiji a za šta građani nisu ni znali.

- Američka ambasada vam je tu! Dakle, oni su za duplo smanjili cenu koju je Poreska uprava i Vlada Srbije odredila, vlada Vojislava Koštunice i Milana Parivodića i drugih ministara u to vreme, dodao je Vučić i naglasio:

- Iako je to zaštićeno kulturno dobro menjaju urbanistički plan. Sve pripremaju samo da bi prodali i daju za duplo manje para od minimalne procene u trajno vlasništvo američkoj državi.

- I Amerikancima samo kažeš "šapo, majstori, kakve ste budale nahvatali u jednoj zemlji pa ste mogli da ih tako orobite", kaže Vučić i dodaje:

"Kažu, ne damo rušenje Generalštaba, pa Generalštab je srušen tokom NATO agresije koju ste vi nazivali NATO intervencijom"

- Kažu, ne damo rušenje Generalštaba, pa Generalštab je srušen, i to je na užasan način srušen tokom NATO agresije koju ste vi nazivali "NATO intervencijom".

- Imamo li mi u Maršalatu koji je bio gađan američkim bombama, imamo li jednu sobu u kojoj piše da je ta zgrada ili da su te zgrade i objekti bili pogođeni američkim bombama?

- Nemamo.

- Mi ovde dogovorili da napravimo Muzej žrtava, po prvi put, baš ovde u Generalštabu. Dakle, mi njima ovo ne prodajemo, u dugoročni zakup dajemo. Pri tome, mi imamo prava na korišćenje tog prostora, zemljišta, uzimanje prihoda, i profita od posla koji se napravi, napravio je paralelu Vučić.

- Dakle, mi dajemo zemlju, oni daju investiciju od najmanje 650 miliona evra. Ogromna investicija za našu zemlju, zaključio je Vučić.