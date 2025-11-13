Slušaj vest

Obelodanjivanje imena kandidata na blokaderskoj listi Novosadskog univerziteta pružilo je još čvršće argumente za zaključak da pravi karakter političkog nastupa takozvanih studenata nema nikakve veze s njima i njihovim obećanjem da će ih zastupati nekompromitovane ličnosti od integriteta, kako se to proteklih meseci često kao mantra ponavljalo.

Lista koju je objavio nedeljnik Vreme otkriva grupu recikliranih kadrova nekih ranijih vladajućih garnitura, među kojima se, osim političke ambicije, teško može uočiti drugi zajednički činilac, ocenjuju sagovornici Kurira.

Veliki apetiti

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da lista nosi mnogo kontradiktornosti i nedoslednosti i podseća da je nastala u nezakonitom delovanju blokiranja fakulteta.

- Takođe, oni koje ta lista predstavlja nisu čak ni registrovani. Odgovor na pitanje šta oni mogu da ponude može se pronaći u imenima na listi. Tu niti ima neke stožerne ideje niti političke platforme koja bi bila korektiv politici koju zastupa aktuelna vlast. Nisam primetio nijednog studenta na njoj, što mnogo toga govori. Jedino što smo videli su istrošeni i pohabani kadrovi nekih bivših vlasti. Pitanje je i koliko su se studenti uopšte pitali u vezi s tom listom, a koliko neki drugi faktor, koji je, pružajući logistiku i finansije za aktivnosti blokadera, bio zapravo najmoćniji akter iz senke. Ipak, u javnost je izašla lista sa imenima koja je izrazito kompromitujuća i obeshrabrujuća za sve one koji su podržavali blokade i proteste - ocenjuje Petričković.

On smatra da ćemo tek svedočiti velikim raskolima unutar blokaderskog pokreta, jer su heterogenost i ambicioznost bez pokrića glavne karakteristike blokadera od početka.

- Već svedočimo konfliktima među njima, a toga će biti sve više. Već je nastalo raslojavanje i razjedinjavanje po koristoljubivoj liniji, dele se pozicije na izbornoj listi i državne funkcije kad se dođe do vlasti i to je teren na kom se veliki apetiti ukrštaju - napominje Petričković.

Zabluda

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje da će imena na listi, koju blokaderi i dalje uporno kriju i ne žele da je potvrde, sasvim sigurno biti njihovi kandidati. On smatra da ta okolnost samo potvrđuje da se ovde nikada nije radilo o studentima i nekim idealima.

- Neslaganja u opozicionim redovima su sve veća i kako vreme prolazi biće i izraženija. Videli smo da Miki Aleksić i njegova stranka neće podržati studentsku listu, a i zašto bi to radili kada njih na toj listi nema. Siguran sam da će takva situacija biti i sa ostalim opozicionim strankama, jer "studenti" neće s njima, pa recipročno neće ni opozicija sa "studentima". Zanimljivo je to da kada govorimo o studentskoj listi, mi na njoj nemamo priliku da vidimo studente. Naziv liste zapravo je nastavak manipulisanja onih koji su sve ovo i pokrenuli u zemlji, a to je elita koja smatra da je rođenjem predodređena da vodi državu, a da su svi drugi nesposobni i neobrazovani. Na to treba dodati da nemaju nikakvu svest o patriotizmu i ljubavi ka svojoj zemlji, veri. Njihova vera je novac i ko god misli da se bilo koje od ovih imena kandiduje da bi težilo nekom idealu i boljem sutra, živi u ogromnoj zabludi - upozorava Lisica.

Prikrivanje

Kako naglašava, jedino nije zabluda da ljudi sa ove liste vide svoje lično bolje sutra, o čemu govore njihove političke pozadine i ranija delovanja.

- Iz tog razloga njima ne odgovara da se vidi ko čini listu, jer i malo dete, kada vidi imena koja su na njoj, s lakoćom može da zaključi o čemu se zapravo ovde radi. Prikrivanjem imena pokušali su da prikriju svoje nedostatke i malverzacije kako bi što manje vremena bilo da se priča o njima. S druge strane, liderima sadašnje opozicije ovo u potpunosti odgovara jer su glasovi koji su okrenuti prema svim blokaderima podeljeni između opozicionih stranaka i studentske liste i samo se prelivaju iz jednog rezervoara u drugi. Iz svega ovoga lako se može zaključiti da je možda scenario drugačiji, ali su glumci uvek isti - zaključuje on.



Ko je na listi

Bivši bi da budu budući

Vladan Đokić

Rektor Univerziteta u Beogradu, koji je šansu za svoje političke ambicije video u protestima studenata. Kurir je od samog začetka blokaderskog pokreta ukazivao na rektora Đokića kao na jednu od ključnih političkih figura u protestima i blokadama fakulteta.

Dejan Šoškić

Bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS), koji je na toj funkciji bio do 2012. godine, dok je Demokratska stranka bila na vlasti. Član fantomske anketne komisije, koju čine ljudi blisko povezani sa opozicionim strankama.

Zdenko Tomanović

Advokat, jedan od pravnih savetnika Slobodana Miloševića za vreme procesa u Hagu i pravni zastupnik Miloševićeve supruge Mire Marković. Kurir je na samom početku najave ove blokaderske liste objavio da će Tomanović biti na njoj.

Jovo Bakić

Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i politički aktivista. Poznat po pozivima na dinstanje i prženje i pozivima na "revolucije" u Srbiji. Poznata je njegova pretnja: "Jurićemo vas po ulici."

Rodoljub Šabić

Bivši ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i prvi poverenik za informacije od javnog značaja zapravo je među narodom najpoznatiji po izmišljenom napadu na samog sebe. Naime, Šabić se sapleo i pao, a javno je tvrdio da ga je neko napao, pa da ga je neko sapleo - a zapravo je sam pao sam se ubio. I lagao.

Tihomir Stanić

Glumac. Najveće uspehe ostvario u serijama Radio-televizije Srbije. Nije osudio dvonedeljnu blokadu RTS od strane blokadera koji su maltretirali novinare i ostale zaposlene ne dozvoljavajući im rad.

Jelena Stupljanin

Glumica. Nedavno je za blokadersku N1 opisala građane Srbije koji ne podržavaju blokaderski pokret kao demone i monstrume.

- Ja njih uopšte ne doživljavam kao ljude - rekla je.

Zlatko Kokanović

Navodno ekolog, a u stvarnosti poznat po vređanju predsednika Vučića, pozivanju na građanski rat i mržnji prema Srbima iz Republike Srpske i Hrvatske. Takođe, zdušno je branio Violu fon Kramon, pa se i sekirom zaletao na narod u Nedeljicama.

Dejan Bodiroga

Proslavljeni košarkaš bio je na mnogim protestima blokadera. Bio je i govornik na protestu za Vidovdan. A bio je i u "elitnom" društvu onih koji su bili na funkcijama kada je pala nadstrešnica u Novom Sadu.

Milo Lompar

Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, jedan od predvodnika blokaderskog pokreta. U javnosti poznat i kao zagovornik desnih ideja. Relativizovao je ulogu Milana Nedića, predsednika kvislinške vlade tokom nacističke okupacije Jugoslavije.

Jasmina Paunović

