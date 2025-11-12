Slušaj vest

Rat među blokaderima prerasta u rat svih protiv svih!

Na društvenoj mreži "X" izbila je nova svađa među blokaderima kada je televizija N1 uključila u program lažnog ratnog veterana Nenada Stanića.

Jedna blokaderka je prokomentarisala da joj se "N1 gadi".

"N1, Nenad Stanić daje intervju. Gadite mi se", navela je je ona.

Screenshot 2025-11-12 175012.jpg
Foto: Printscreen/X

Nadovezala se Nataša Kandić napisavši da "podrška ratnih veterana postaje morbidna".

"Podrška ratnih veterana postaje morbidna. Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki [zabrinuti] građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti", kaže Nataša Kandić i dodaje:

Screenshot 2025-11-12 175021.jpg
Foto: Printscreen/X

"Kao da je pobunjena Srbija upala u zamku ratnih veterana".

